Az 1867-es Világkiállítás vezérkara, Jules Verne íróval az élen, fogadta Széchenyi Ödönt, aki Hableány nevű gőzhajóján Budapestről 43 nap alatt eljutott Párizsba. Egész Európát bejárta ez a hír: Széchenyi Ödön teljesítményét III. Napóleon francia császár Becsületrenddel jutalmazta. Bár Széchenyi eredeti célja, a Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig tartó, szárazföldet átszelő vízi útvonal kiépítése, sose valósult meg, az akció megmutatta, hogy extremitással híressé lehet válni.

Forrás: Szendi Péter

Forrás: Szendi Péter

E felismerésnek kiváló eszközei voltak az 1870-es évek végén a hazai városok utcáin feltűnő első velocipédek. Nem csak a közel 2 méter átmérőjű kerék tetején egyensúlyozó emberek látványa, de már az eszköz neve is szenvedélyes vitákat kavart. Bár a Tudományos Akadémia a „kerékpár” megnevezés mellett tört lándzsát, a „velocipéd”, majd a hamarosan divatba jött „vasparipa” megnevezés is használatban maradt. Ez utóbbit vették fel nevükbe a hazánkban gombamódra szaporodó kerékpáros egyletek is. Jó példa erre Körmend, ahol 1889-ben a Szent István napjára fellobogózott városi főtéren összesereglett integető tömeg indította útnak az Udvary fivéreket.

Feri és Jenő, a Körmendi Vasparipa Egylet két aktív tagja a Körmendtől Párizsig velocipéden címen hirdette meg nagy vállalkozását. Útjukat, a korabeli sajtót forgatva, több mint egy évszázad elteltével is nyomon követhetjük. Salzburgig Bruck am Mur, Leoben, Bad Ischl érintésével négy nap alatt jutottak el, és a 6. napon, az 500. kilométert teljesítve kerekeztek Münchenbe, ahol három napig időztek. Innen Augsburgon, majd Ulmon át szeptember 1-jén jutottak Strasburgba. Másnap lépték át a német–francia határt, majd Nancy, Toul és La Ferté-Gaucher érintésével szeptember 6-án érkeztek Párizsba, ahol egy hetet töltöttek. Hazafelé az Alpokon át vezető, nem kis nehézségekkel teli úton haladva váltották be ígéretüket, és szeptember 22-én Turinban meglátogatták Kossuth Lajost, aki nagyon szívélyesen fogadta őket. Nevét beírta útikönyvükbe, majd mindkettőjüket megajándékozta az arcképével.

A nagy terv sikerült: az Udvary fivérek, Feri és Jenő negyven nap után, szeptember 29-én, vasárnap érkeztek vissza Körmendre.