Mit látunk a tükörben? Azt, amit már ismerünk. Például önmagunkat. És hogy ezt a magától értetődő bagatell megfigyelést miért vetem papírra? Azért, mert a lelkünk tükre is pont ilyen. Az tükröződik benne, amit ismerünk, felismerünk. Vagyis amikor valakiben felismerünk valamit, akkor olyasmit érzékelünk, ami már bennünk is megvan! Érdemes ezen a szemüvegen keresztül ránéznünk arra, hogy kit miért dicsérünk meg. Hajlamosak vagyunk azt gondolni másokról, hogy ezért vagy azért különbek nálunk. Csak azt felejtjük el, hogy kizárólag azt láthatjuk meg másokban, ami bennünk is megvan! Mindazok az értékek képesek tükröződni lelkünk kristálytiszta tükrében, amelyek ott rejtőznek a mélyben. Amivel sohasem találkoztunk, amit kicsit sem ismerünk, amit még beazonosítani sem tudunk, arra dicsérő szavaink sincsenek! Úgyhogy az a hírem mindannyiunk számára, hogy sokkal több kincs lakozik bennünk, mint amire valaha is gondoltunk! Ideje őket előbb fel-, aztán elismerni! Mert csak így hozhatjuk felszínre valamennyit! Mindaz, ami bennünk rejtőzik, kiaknázatlan potenciál. Olyan erő, ami mindaddig alszik, míg meg nem fürdetjük lelkünk fényében! Míg rá nem pillantunk, míg meg nem nézzük, és ami még ennél is fontosabb, míg el nem ismerjük sajátunknak! A kérdés csupán annyi, hogy készen állunk-e mindezt felfedezni – végre önmagunkban.