Rekordszámú résztvevő volt: az idén bölcsészettudományi és tanításmódszertani szekcióban tizenegy, a természettudományi szekcióban tíz, a művészeti szekcióban húsz előadást hallgathatott meg a közönség. Dr. Lenner Tibor, az ELTE BDPK igazgatója köszöntőjében elmondta: a konferencia célja, hogy a tudományos műhelymunkát és ezzel minőségi többlettudást, alkotási alkalmat adjon az arra vállalkozó egyetemistáknak. Hozzátette: a TDK, a tudományos diákköri mozgalom 70 éve működik Magyarországon, lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése, amely a tehetséggondozás sajátos formája a felsőoktatásban.

Forrás: Cseh Gábor

A diákok három különböző teremben a három különböző szekciót felosztva mutathatták be pályamunkáikat, szakmai zsűri előtt. A konferencián sok érdekes kutatásról hallhattunk, amelyek remélhetőleg jól fognak szerepelni az országos megmérettetésen is, hiszen a hétfői rendezvény előválogatásnak számított, az arra méltó előadásokat továbbengedték az országos megmérettetésre. Dr. Lenner Tibor elmondta azt is, hogy az általános tendencia szerint a kutatásokat egyénileg végezték a diákok. A szabályzat szerint lehetőség volt arra is, hogy csapatokban induljanak a versenyen ám ezt az opciót kevesen választották.

Forrás: Cseh Gábor

A bölcsészettudományi és tanításmódszertani szekcióban Pipics János, Szemerincs András és Péchy Zoltán Péter bizonyult a legjobbnak, természettudományi szekcióban Takács Péter, Horváth Martin és Pintér Gréta állhatott fel a képzeletbeli dobogóra. A művészeti szekcióban Miklós Mirabel Veronika, Szabó Natália és Somogyi Roberta előadása bizonyult legjobbnak, ám ez nem azt jelenti, hogy csak ők mennek tovább az országos fordulóra, hiszen a zsűri döntése értelmében az összes jelentkező érdemesnek bizonyult az országos fordulón való részvételre.