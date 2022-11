– Általános iskolás koromban igazi közösségi gyerek voltam, de még nem nagyon tudtam, hogy mit kezdjek magammal. Az unokatestvérem kereskedelmi középiskolát végzett, és arra gondoltam, hogy belőlem is jó kereskedő lenne. Ruházati eladóként érettségiztem, ám nagyon hamar, még a szakmai gyakorlat során rájöttem, hogy ez nem az én utam. Kell a kihívás, én a mozgalmas feladatokat szeretem – kezdi Skapitsné Jurasits Ágnes, aki adatrögzítőként is dolgozott pár napot, ami ismét megerősítette abban, hogy a monotonabb munkák nem neki valók.

Képviselőtársai ösztönözték

– Egy jáki fonógyárba vezetett az utam, ahol gyártásközi ellenőr voltam. Ez a munkakör már sokkal jobban tetszett, mert a gépekhez is ki kellett menni, be kellett mérni az anyagot, tehát vegyesebb kihívások voltak – teszi hozzá a polgármester, aki gyes után a Szombathelyi Horvát Egyesület csapatát erősítette, ahol irodavezetői feladatokat látott el.

– Volt egy álmom, hogy kozmetikus legyek. Közben elvégeztem ezt az iskolát, és onnantól kezdve vállalkozóként is tevékenykedtem. Évekig csináltam, majd a válság miatt váltanom kellett, a vaskeresztesi MAM-ban kezdtem dolgozni. Mindezek mellett képviselő-testületi tag voltam Szentpéterfán – idézi fel Skapitsné Jurasits Ágnes, akit képviselőtársai ösztönöztek arra, hogy a 2012-es időközi választások idején induljon a polgármester-választáson.

Összekovácsolni a közösséget

Mint meséli, a kezdetekkor kihívást jelentett számára, hogy minden lehetőséget feltérképezzen, de azóta szép sikereket tudhat magáénak, csapatának és a helybéli civileknek, akik a közösség magját alkotják. A polgármester úgy véli, az eredmények mindenki munkáját dicsérik, a képviselő-testületi tagoktól, a hivatali dolgozókon és jegyzőkön át a civil szervezetekig és segítőkig. Bár a korononavírus-járvány kicsit szétzilálta a közösséget, a közelmúltban igyekeztek újra összekovácsolni azt.

– Néhány éve kúszott 1000 fő fölé a lakosság száma. Az ország keleti részéből és Ausztriából is érkeznek lakók, sőt sok helyi is visszatért, aki korábban elköltözött. Érdekesség, hogy őseink horvátok voltak, akik a törökök elől menekültek Szentpéterfára. A horvát identitást elég erősen meg is őrizzük. Horvát önkormányzatunk és identitásőrző alapítványunk is van – emeli ki Skapitsné Jurasits Ágnes, aki látnivalóként a helyi tájházat, a Pinka folyót és az ottani kenuzási lehetőséget, a horvát önkormányzat által felállított stációt, két, szépen restaurált templomukat és a közeli szőlőhegyek kerékpáros bejárását is jó szívvel ajánlja.

Egy tető alá hozni az iskolát

– Sikeres időszak van mögöttünk, minden évben voltak fejlesztések, átadások. Hosszú ideje egy tető alá akartuk hozni az általános iskolát, ugyanis az alsó és a felső tagozat két külön épületben volt. Körülményes volt a pedagógusoknak, és a közösségeknek sem tett jót. Sikerült elérni, hogy állami támogatásból egyetlen helyrajzi számon felépített iskolánk legyen, amit várhatóan jövő év elején fogunk átadni.

A polgármestert az aktuális célkitűzések mellett arról is kérdezzük, hogyan tudja összeegyeztetni a munkát és a magánéletet. – Amikor ebbe belevágtam, már felnőtt gyerekeim voltak, és a polgármesteri feladatoknak tudtam szentelni minden időmet. A család a legfontosabb, ám ez a munka azzal jár, hogy a kettőt egymás mellé kell rendelni, amennyire csak lehetséges.

Teljes mellszélességgel mellette

– Négy kis unokám van, ha velük lehetek, akkor már pár perc is feltölt. A lányom Budapesten él, két kisfia van. Nemzetközi tanulmányok szakon végzett, férjével közösen videózással és fotózással foglalkoznak. A fiam a feleségével és két kislányával itt él, Szentpéterfán. Rekreáció szakon végzett, és több lábon áll: masszőrként és postai alkalmazottként dolgozik, sőt énekesként is vannak projektjei. A férjem már nyugdíjas, az utóbbi tizennyolc évben Ausztriában dolgozott, ő szintén zenész. Teljes mellszélességgel számíthatok rá és az egész családra – hangsúlyozza Skapitsné Jurasits Ágnes, aki a szabadidejében olvasni és kerékpározni is szeret.