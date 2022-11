Ötcsillagos falut építünk – mondja Smideleus László, Ölbő polgármestere. Már csak a bölcsőde hiányzott a közintézmények – óvoda, iskola, orvosi rendelő, könyvtár – sorából, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban végül erre is sikerült támogatást szerezni. Hosszas előkészítő és engedélyeztetési eljárás után a tágas, a kor minden igényének és előírásának megfelelő épület egy és alatt épült fel. – Ölbő egy 760 fős, nagyon jó helyen lévő falu. Az M86-os gyorsforgalmi útnak köszönhetően Szombathely gyakorlatilag tíz perc alatt elérhető. Sok a beköltöző fiatal család, és többen döntöttek úgy: nem mennek el, hanem itt alapítanak családot – teszi hozzá a polgármester. Elárulja azt is: 39 óvodásuk van, és a hét bölcsődei helyből is négy már betelt. Míg 2010 előtt folyamatosan csökkent a település lakosságszáma, az utóbbi időben hosszas stagnálás után emelkedi kezdett. Smideleus László szót ejt a távlati tervekről is: szintén pályázati forrásból zöldterület rendebtételét, illetve út- és járdafelújításokat sürget.

Összesen mintegy 217 millió forintnyi támogatás érkezett a településre az elmúlt években – hangsúlyozza Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője. Részletezi: a bölcsőde fejlesztésen túl a Magyar falu programban egyebek mellett jutott forrás az óvoda épületének és udvarának korszerűsítésére, falubusz és orvosi eszközök beszerzésére, továbbá kormányzati támogatásból újult meg az új bölcsődéhez vezető út is. – Ölbő az elmúlt években komoly fejlődésnek és gyarapodásnak indult, ebben nagy szerepe van a kormány családtámogatási intézkedéseinek. A bölcsőde szimbolizálja Ölbő jövőbe vetett hitét. Annak érdekében, hogy folytatódhasson a megkezdett munka, elhibázott szankciók helyett békére van szüksége mindannyiunknak – húzza alá Ágh Péter. A beruházás a megyei önkormányzattal karöltve valósult meg, a pénteki átadón ott volt Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Kondora Bálint alelnök is. Műsort adtak az óvodások – végül még a vendégeket is megtáncoltatták.