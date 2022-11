Mintegy 5 millió forintot nyert az önkormányzat a temetőkerítés felújítására. Mostanra egy bejárati ajtóval és egy kapuval új kerítés fut a temető körül két oldalon. Pozitív elbírálást kapott a régi posta rendbetételére beadott pályázat is: az elnyert 25 millió forintból kívülről teljesen átformálták az épületet. Új a tető – cserepezésre, bádogozásra is jutott az összegből –, kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelést és színezést kapott az épület. Annak érdekében, hogy kívülről megszépült ház belsejét is felújíthassák, a Miniszterelnökségnek fogalmazott levelet a horvát nemzetiségi önkormányzat.

A kérelemre pozitív reakció érkezett: a megítélt 25 millió forintból megtörténhet a belső felújítás – az aljzat, a mennyezet rendbetétele, a belső nyílászárók cseréje, a villamos hálózat újraszerelése, a gépészeti korszerűsítés, a vízvezeték-szerelés és a burkolatcsere – a beruházást jövőre tervezik, mondta Orbán Gyula polgármester. Hozzátette: kommunális eszközök beszerzésére még tavaly pályázott az önkormányzat. Az idén idén év elején 8 millió forint értékben egy modern, nagy teljesítményű fűnyírótraktorral, bozótvágókkal, kompresszorral gazdagodott Peresznye eszközparkja.

Az idén újra pályáztak, és megint nyertek: 14 millió forintért egy Solis 50 kommunális traktort és hozzá egy pótkocsit tudtak vásárolni. A Hunyadi utca újraaszfaltozására is nyertek 37,4 millió forintot. Az első ütemben a 42-es számig jut majd a munkával a kivitelező. Szolgálati lakás felújítására, fejlesztésére újabb 32 millió forinthoz jutott a falu. Az Agrárminisztérium zártkerti utak felújítása kiírására 19,3 millió forintot nyertek. Kavicsburkolat került az utakra 1,4 kilométer hosszan – mostanra 80 százalékban sikerült sártalanítani a zártkerti szakaszokat.

Ágh Péter országgyűlési képviselő az elmúlt évekre visszatekintve emlékeztetett, fontos beruházásokat tudtak megvalósítani vagy előkészíteni, összesen több mint 200 millió forint kormányzati támogatás érkezett Peresznyébe. Mint mondta, elsősorban a Magyar falu programnak és a kormány családtámogatási intézkedéseinek köszönhetően a falvak megtartó ereje nőtt, a korábban a vasi kistelepülésekre is jellemző népességcsökkenés megállt.

Az átadók után a kultúrházba hívták Peresznye szépkorú lakóit – a faluban 64-en kaptak ajándékcsomagot 15 ezer forint értékben.