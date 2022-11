Zsúfolásig telt a városháza nagyterme a 26. Szociális Hét nyitónapján, szerdán. Olyan, a nagyközönség és a szakma számára egyaránt neves előadókat hívtak a szervezők, mint Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató, dr. Zacher Gábor toxikológus és Steigervald Krisztián generációkutató

- Talán még soha nem volt akkora szükség a személyes találkozásra, mint most. Nehéz körülmények között kell helytállniuk a szociális szféra képviselőnek – fogalmazott köszöntőjében dr. László Győző alpolgármester, majd kitért arra is: a szakma helyi képviselői nem csak magas színvonalon, de szívből is végzik munkájukat – ezért jár a hála és a köszönet. Az alpolgármester hangsúlyozta: aki kér, az kap segítséget, de ehhez ismerniük kell a problémát. A következő időszak jelszava lehetne: figyeljünk egymásra!