Vándorolnak a Lorigo versenytáncosai az augusztusi tűzeset óta, amelyben leégett a próbatermük: különböző helyszíneken próbálnak, fűtetlen helyiségekben, melegítőben, kabátban, kesztyűben. Ennek ellenére helyt tudnak állni a versenyeken, így sikert értek el Békéscsabán is, ahol a legmagasabb, B-A-S osztályos versenytáncosok országos bajnokságát rendezték meg a Junior I-től a Senior korosztályig. A Junior I. korosztály B osztályban Lepsényi Gábor és Faludi Olívia mindkét táncnemben, standard és latin táncokban is országos bajnok lett.

- Ezzel a versennyel a kiemelt országos bajnokságok befejeződtek 2022-ben. Nemcsak a legmagasabb kategóriában, hanem a novemberben elején Kiskunhalason megrendezett C osztályos országos bajnokságon is született bajnoki cím standard táncokban Faludi Bálint - Rózsai Vivien jóvoltából, akik latin táncban is jeleskedtek, bronzérmet hoztak haza. Bálint Péter és Rába Rebeka ezüstérmes lett – tudtuk meg Lovas Henriette egyesületi elnöktől, aki azt is elmondta, hogy idén decemberben még két nemzetközi verseny vár a Lorigo TSE versenyzőire az olaszországi Riminiben, valamint karácsony előtt Zágrábban. Jövő hétvégén Budapesten versenyeznek az utánpótlás csapat tagjai. A december tehát még sűrű lesz, azonban a Lorigo TSE sportolói a nehéz edzés körülmények ellenére is keményen küzdenek, reményeik szerint karácsonyra visszaköltözhetnek tánctermünkbe.