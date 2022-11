Németh Attila, a Körmendi Rendvédelmi Technikum Rendőri Szakmai Osztályának osztályvezető-helyettese mutatta be részletesen a taktikai házat, amelyben polgári és rendőrségi helyiségeket alakítottak ki. A létesítménybe járművel is be lehet hajtani, emellett az is nagy előnye, hogy kamerarendszerrel követhetőek a gyakorló intézkedések. -Olyan taktikai ház kialakítása volt a célunk, amely a kor követelményeinek megfelel, és az összes rendőri intézkedés szimulációja megvalósítható benne. A munkálatok során kivételes összefogás jött létre, a tanulók és az oktatók együtt tervezték meg és festették ki a taktikai ház egyes részeit - mondta.

A taktikai ház átadásakor a nemzeti színű szalagot Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára, dr. Czene Csaba rendőr ezredes, az ORFK Humán-igazgatási Szolgálatának vezetője, valamint a körmendi iskola igazgatója, Hollósi Gábor rendőr ezredes vágták át.