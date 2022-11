Erős Klára hivatását két nagy életszerelem határozza meg: az egyik a szentgotthárdi leánykollégium, a másik a körmendi karitász. 1975-ben került Szentgotthárdra Körmendről, kémiát és matematikát tanított a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban több mint húsz évig, ezzel párhuzamosan nevelőtanár volt a kollégiumban; utána bő tíz éven át volt a III. Béla Szakképző Iskola oktatója.

- Akkoriban egy pedagógusnak nagyobb lehetőségei voltak a fiatalok közösségi életének formálásában, mint ma. Nagyon bensőséges kapcsolatot tudtam kialakítani a diákokkal, sokáig magam is bent laktam a kollégiumban. A 80-as évek közepéig egyáltalán nem volt szabad szombat, ami azt jelentette, hogy a lányok csak havonta egyszer utaztak haza – elevenítette fel Erős Klára a szentgotthárdi éveket, felidézve pedagógusi pályájának egyik legnagyobb büszkeségét is. ­­– Nagy élményem volt, hogy a gimnázium épületében lakó Varga tanár úr unokáját, Varga Szilárdot taníthattam, aki kémiából OKTV-t nyert, emiatt 11. osztályosként már egyetemi felvételt nyert. Majd végzősként Magyarországot képviselte Új-Delhiben a nemzetközi diákolimpián „kakukktojásként” két olyan diákkal együtt, akik a neves budapesti Fazekas gimnáziumba jártak, és a csapatuk második lett. Erős Klára a karitász munkát még Szentgotthárdon kezdte, egy másik gimnáziumi tanárnő, Soós Margit mellett.

Fotós: © Cseh Gábor

- Amikor megalakultak a helyi karitász csoportok a rendszerváltás után a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász keretein belül, a szentgotthárdi az elsők között volt – mesélte az egykori pedagógus. – 2011-ben nyugdíjba mentem, hazaköltöztem Körmendre, ahol a szüleim éltek, és ott folytattam az önkéntes munkát. A tizenegy éve megalapított körmendi plébániai karitászcsoport a város mellett a környező öt település rászorulóit is ellátja, jól ismerik a helyi családokat, időseket és a szükséget szenvedőket. Erős Klára segített megalapítani a csákánydoroszlói és a nádasdi plébániai karitászt, így naponta negyven-ötven családnak tudnak támogatást nyújtani.

A körmendi karitászcsoport vezetője részt vesz a rendezvények, zarándoklatok szervezésében, lebonyolításában, az adományok felkutatásában és eljuttatásában a rászorulókhoz. A 2017-ben elindult cigánypasztorációs programok létrejöttében is kiemelkedő munkát végzett. Tavaly aktívan közreműködött a körmendi Család- és Karrierpont pályázati munkájában. Különösen nagy odafigyeléssel támogatja az időseket és a betegeket. 2019-ben, amikor Szent Erzsébet rózsája díjat kapta, Erős Klára „kedves felebarátainak” szólította a résztvevőket, Isten és segítői, támogatói mellett azoknak a nehéz sorsú embertársainak is köszönetet mondott, akik hajlandók voltak elfogadni az ő és munkatársai által nyújtott segítséget. A pápai áldást hozó oklevélre a következőképpen reagált:

- Amikor meghallottam a szőllősi templomban, hogy emiatt a nevemen szólítanak, megrendültem, és napokig eltartott bennem. Hatalmas, talán nem is igazán földi, hanem égi áldásnak tekintem, amit Isten helytartója küldött. Leginkább transzcendens kontextusban tudom értelmezni – mint a Jóisten nagy kegyelmét -, úgy élem meg, hogy ahol a legfontosabb, ott észrevették a tevékenységemet. Erős Klára azt is hozzátette: nem feledkezik meg az itt élő emberekről, akik a pápai áldás közvetítői voltak, nekik is nagyon hálás, és köszönettel tartozik.