Már a Michelin Guide is a legjobbak között ajánlja Farkas Ricsi főztjét

Csütörtökön este leplezte le első, Magyarország egészéről megjelentetett étteremlistáját a legrangosabb francia étteremkalauz, a Michelin Guide. Az őriszentpéteri Pajta bisztró nemcsak, hogy bekerült a kiadvány ajánlott éttermei közé, egy rangos elismerést is bezsebelt a gálán: az étterem elnyerte a Welcome and Service Award-ot, azaz a legszívélyesebb vendéglátókat kitüntető díjat.