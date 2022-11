Ha mérni lehetne a valami fele irányuló figyelmet, akkor a mérőeszköz valószínűleg a maximumot mutatta volna tegnap délután a Nagy Lajos Gimnáziumban, ugyanis a sok diák lélegzet-visszafojtva figyelte a két magyar olimpiai bajnok elbeszéléseit. Hang a részükről csak akkor jött, amikor az előadás végén kérdéseket lehetett föltenni a sportolóknak.

Az iskola díszterme teljesen megtelt érdeklődő diákokkal, sőt, még a terem páholyának is nevezhető felső részéről is figyelemmel kísérték a beszélgetést a fiatalok. Ez várható volt, hiszen mindkét sportoló nagy névnek számít nemcsak hazai körökben, hanem a világranglétrán is előkelő helyeket foglaltak el az ő idejükben, hiszen mára már mindkét élsportoló visszavonult.

Forrás: Szendi Péter

A sok elhangzott érdekesség között olyan tényeket hallhattunk, mint hogy Hegedűs Csaba a 100. magyar olimpiai aranyérmet szerezte meg, Nagy Tímea pedig a 150. aranyat hozta haza a megmérettetésről. Az egyik érmet, biztatásként még az előadásra is elhozta a vívó, amit a fiatalok izgatottan adtak körbe egymást közt. Nagy ámulattal nézegették, próbálták kitalálni a súlyát, vagy elvesztek az érem kidolgozásának részleteiben.

Az előadás első felében hallhattuk, hogy miként utasították el Nagy Tímeát a sportágtól még kezdő korában, és azt is, hogy az édesapja hogyan oldotta meg, hogy az akkori edzője hagyja, hogy a lánya tovább gyakorolhasson. Hegedűs Csaba is sok jó tanáccsal látta el a fiatalokat.