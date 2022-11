Elfeledett ízek, színek, illatok címmel jelenleg is zajlik az élménynap a Városi Vásárcsarnokban: termékbemutató és kiállítás idézi a „régi piac” fílingjét; az adventi készülődés jegyében mézeskalácsot is sütnek helyben. Óvodásokat is várnak a helyszínre, hogy egészséges ételeket kóstolhassanak, az ajándékaik között a nyers zöldség-gyümölcs mellett magok is vannak, amiket csíráztatni lehet. A vendégek kóstolhatnak rétest, frissen készülő dödöllét, hecsedlilekváros kenyeret, forralt bort is. Polákovics Mariettával, a vásárcsarnok igazgatójával Novák Edina, az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. kommunikációs igazgatója beszélgetett. Amint kiderült: a megyeszékhelyek vásárcsarnokainak vezetői is szakmai találkozót tartanak itt ezen a napon, miközben a régi ízek eseménye zajlik.

Forrás: Szendi Péter

- Paravánokon mutatjuk be a múlt termékeit, fényképekkel dokumentálva, a kereskedők segítették létrehozni a kiállítást. A hímzett terítőktől a régi otthonkákon át a régi textilzsebkendőkig, hecsedli lekvárig minden van, éppen csak élő tyúk nincsen – mondta Polákovics Marietta. – Az anyag gyűjtésekor a legmeghatóbb az volt számomra, hogy a kereskedők milyen szeretettel beszéltek a vásárlókról, akiket reggel öttől fogadtak. Ezeket a múltidéző gondolatokat is kiállítottuk; többek között az is kiderül belőlük, hogy anno egy megyében két halasbolt volt összesen, így a piacon naponta adtak el hatvan mázsa élő halat „Halas Gyuriék” – mindenki így hívta őket, élőhalas akvárium futott végig az üzletüknél.