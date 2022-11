Mintegy 15 ezer látogatója van a celldömölki fürdőnek évente. Lóránt Gábor igazgató elmondta: a téli időszakban csökkentett üzemmódban működnek, a gyermekrészleget és az anakonda csúszdát lezárták, a melegvizes medencékbe, illetve a tan- és úszómedencébe továbbra is várják a látogatókat. Hozzátette: a csökkentett üzemmód miatt csökkentették a belépőjegyek árait is. Az önkormányzat a megemelkedett energiaköltségekre nyújtott többlet támogatást, de igyekeznek kordában tartani a kiadásokat.

Szólt arról is, a szomszédos szállodához tartozó szaunavilág részleget november 21-től határozatlan időre bezárták. Ezért saját beruházásban egy kisebb, de hasonló részleg kiépítéséről döntöttek: egy finn és egy kombinált szauna, valamint egy dézsafürdő kap majd itt helyet. A munkálatok hétvégén kezdődnek és várhatóan december második hetében már birtokba is vehetik a szaunákat az érdeklődők. Lóránt Gábor fürdőigazgató emlékeztetett: a nagy szaunarész megépülte előtt is voltak ilyen szolgáltatásai a fürdőnek, így lényegében csak vissza kell állítani a csatlakozási pontokat.