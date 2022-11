Cila szőni is, nemezelni is kiválóan tud, mi több, otthona olyan, mint egy kiállítás: a szőnyegek, a párnahuzatok, a terítők szinte mind az ő munkái, és akkor még nem beszéltünk az igazán impozáns ruhadarabokról, kiegészítőkről, amelyeket szintén ő készített. Kalapja, papucsa, mellénye, kabátja, sálja, táskája, telefontokja, több ékszere, sőt utcai cipője is van nemezből. Utóbbi igazi kuriózum, készítőjének nagy vágya volt, hogy ilyenben járhasson.

-Mindig is érdekelt a kézműves munka, a gimnáziumi évek alatt Szombathelyre, az Írottkő utcai LATEX Takarógyárba jártunk fonni, ez volt az úgynevezett polytechnika, vagyis gyakorlati foglalkozás. Aztán más irányba ment az életem, a vasútnál kezdtem dolgozni irodán. Ez jó sokáig, közel negyven évig eltartott. Aztán amikor nyugdíjba mentem, új időszámítás kezdődött, ismét jutott időm a kézművességre - kezd bele Cila, aki a szövés alapjait a körmendi kultúrházban Némethné Németh Margit szakkörén sajátította el, a lehetőséget korábbi osztálytársa Nagyné Babos Magdolna ajánlotta neki.

Forrás: Szendi Péter

A nemezbe egy szombathelyi kiállításon "szeretett bele", a tárlatot Bukits Zoltán szervezte, aki előadónak és kiállítónak meghívta "a nagyokat", Vidák Istvánt, Vetró Mihályt és Vidák Annát. Ez volt a fordulópont: Cila hetente 3-4 alkalommal Szombathelyre kezdett járni nemez-tanfolyamra, amit Bukits Zoltán vezetett. Aztán jött egy lehetőség, az ország másik felében, Nádudvaron. De Cila nem sajnálta az időt, és - már nyugdíjasként - három képzést végzett el ott. A hetvenedik születésnapját a nemezkészítő képzés közben ünnepelte, azután beiratkozott a takács-szövés képzésre, majd elvégezte a játszóház-vezetői tanfolyamot, ekkor már betöltötte a hetvenhármat.

- Soha nem késő elkezdeni, ezért én mindenkit arra buzdítok, hogy ha szeretne valamit, csinálja - mondja Cila, aki tagja a Molnár Tünde alapította a Nomád Művészeti Egyesületnek is.

Forrás: Szendi Péter

A nemez Magyarországon nem igazán elterjedt, de aki lát ilyesmit, nem közömbös, a nemez-holmik mindenkinek tetszenek. A komolyabb darabokban - süvegben, mellényben - egy hétnyi munka van, egy télikabátban ennél azért jóval több. De ami elkészül, az általában örök darab. Mosni szabad, egy a lényeg, hogy ne kapjon sokkot az anyag, vagyis a meleg vizes mosás után, az öblítés ne legyen hideg vizes. A nemez amúgy öntisztító, és nagyon jó tulajdonságú anyag, télen fűt, nyáron hűt, ezt az őseink is tudták, azért használták előszeretettel.