Nógrádi Tóth Erzsébet egészségügyi újságíró, a Medicina Fórum és a Medicina Évkönyv alapító főszerkesztője több mint húsz éve hívta életre az első Medicina konferenciát, amely az ágazat irányítói, az egészségügy háttérintézményei, a szakmai szervezetek, kamarák, az egészségipar és a betegek fórumai számára is lehetőséget kínál véleményük kifejtésére. Az évente rendezett konferenciákon átadják az egészségügyben kiváló teljesítményt nyújtókat jutalmazó díjakat. Az idén a prof. dr. Kovács Árpád (az Állami Számvevőszék volt elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke) vezette zsűri értékelése alapján a szombathelyi Markusovszky-kórház a Kiváló Egyetemi Oktatókórház elismerést érdemelte ki.

Az ezért járó oklevelet és 1 millió forint jutalmat, valamint a B. Braun Különdíjat a minőségi egészségügyért a november 17-i díjátadó gálán vette át a szombathelyi kórház főigazgatója.

Prof. dr. Nagy Lajos elmondta: pályázatukban összefoglalták a kórház elmúlt 12 évében megvalósult szakmai-infrastrukturális fejlődést, ami jelentős portfólió-bővítést is eredményezett. Ebben a főbb, már megvalósult stratégiai célok között említették a következőket: a kórház vezető profilja az onkológia, ami valamennyi diagnosztikus és terápiás osztály tevékenységét érinti. Ezen a téren a lehető legmagasabb szintű ellátást kell biztosítaniuk. Gyakori betegségek terén a kórháznak teljes körű ellátást kell nyújtania – ahol az időfaktor nagy jelentőségű, ott maradéktalanul.

A betegellátás hotel szolgálatát folyamatosan javították részben új tömbök építésével, részben a régi épületek modernizálásával és műszerfejlesztésekkel. A szakdolgozói hiányt, mint stratégiai problémát komplexen kezelték és kezelik. Az oktatás és tudományos munka terén kiterjedt oktatói tevékenység folyik az orvos- és szakdolgozói graduális és posztgraduális képzésben.

A kórház öt egysége két éve a PTE külső tanszéke; jelentősen növelték a minősített orvosok és diplomások számát, informatikai fejlesztések történtek a medikai, képalkotó és gazdasági rendszerekben. A kórház megvalósítja Vas megye kórházainak integrált működtetését, megelőzve a jelenleg is zajló országos trendeket. Kiemelt stratégiai céljuk a költségvetési egyensúly folyamatos fenntartása – ennek köszönhetően jelentős fejlesztéseket végeztek saját forrásból is. A kuratórium a fentiek alapján a szombathelyi kórházat tartotta érdemesnek az elismerésre. Az átadón jelen volt Csuka Lajosné gazdasági igazgató, dr. Stánitz Éva orvosigazgató és Altmajer Beáta ápolási igazgató is.