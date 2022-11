Lugosi Arnold a nagy projektek közül elsőként a szennyvíz-beruházást említi, ez kiváltja a hibásan működő helyi szennyvízkezelőket, és bevezeti a szennyvizet az őriszentpéteri nagy tisztítóba. Szalafőn kívül Ispánkon és Magyarszombatfán is szükség volt hasonló szivattyús rendszer kiépítésére.

A közelmúltban imázsfilm készült Szalafőről, ezt már meg lehet találni a youtube csatornán „Szalafő, a mesefalu” címen. Készül egy brossúra is, emellett egy szabadtéri, interaktív kiállítást is létrehoztak a pályázatból. Ez a helyi értékeket mutatja be nemcsak felnőtteknek, hanem játékos formában gyerekeknek is.

A helyi termékeket kínáló vasárnap délelőtti piac rendkívül népszerű, szívesen látogatják a turisták. A piac területét a jövőben szeretnék fejleszteni.

-Az erdészettel egyetértésben a Szalafő határában lévő kis forrást kitisztítottuk, így ismét folyik. Egyelőre még nem iható a vize, de ha teljesen kitisztul, bevizsgáltatjuk a víz minőségét, hogy alkalmas-e emberi fogyasztásra - meséli a polgármester, aki azt is örömmel mondja, hogy kilátásban van egy új játszótér is.

Szattával közös művelődésszervezője van Szalafőnek, Markó Viktória személyében, aki igen aktív, sok jó ötlete van, télen például főzőklubot tartott, de a Déryné Programot is szervezi.

A szalafőiek a közelmúltban határtalálkozót tartottak hodosi barátaikkal. Hodos csak pár kilométerre van tőlük, a határ túlsó oldalán, a Muravidéken. Kialakítottak egy úgynevezett Határkő parkot, ahol találkozhat a két település lakossága. A szalafőiek közül harmincan vettek részt egy erdélyi kiránduláson. A buszköltség finanszírozására becsületkasszás gyűjtési akció szerveztek a helyi termékek piacán. A képviselő-testület tagjai és a helyi asszonyok dödöllét és lángost is készítettek, ezeket a perselybe dobott pénz ellenében lehetett megkóstolni. Lezajlott nyáron a 29. ROTTO KUPA Kispályás Futball Fesztivál 60-70 csapat részvételével, ezen a díjakat, ajándékokat Mucsi Zoltán színész adta át, aki nyaralótulajdonos Szalafőn.

-A főszezon nálunk is a nyár, a téli időszak a feltöltődés ideje a falubelieknek. Tervezzük, hogy a téli időszakra beiktatunk egy közös disznótort a hodosiakkal. Az Őrségi didergős futóversenyt Légrádi Sándorral, a sportegyesület vezetőjével közösen szervezzük, ennek időpontja december 3. Mit mondhatnék még? Szalafőn élni nem mese, hanem mesés valóság - teszi hozzá végszóként Lugosi Arnold.