A szombathelyi Zanati, a Kolozsvár, a Sziget, a Sárvár, a Torockó és a Varasd utcák környékén, a szombathelyi ipartelepen is folyamatosan tapasztalható szállópor, vele együtt pedig kellemetlen szag és zaj is érzékelhető – erre hivatkozva indított egy online petíciót Petőné Kiss Márta, aki a Sárvár utcában él - számoltunk be korábban.

Az elmúlt hetekben több, mint százan csatlakoztak az aláírásgyűjtéshez, így a petíciót Petőné Kiss Márta átadná a város polgármesterének, Nemény Andrásnak abban bízva, hogy az önkormányzatnál érdemben foglalkoznak a problémával. A találkozóhoz – amit médianyilvánosság előtt tartanának – időpontot kért Petőné Kiss Márta a városvezetőtől. Az asszony erről szóló levelét a Szombathely Keleti városrész közösség Facebook-oldalán osztották meg kedden.

Többen egyébként aláírásuk mellett véleményüket is megosztották az online petíción: "A Vépi úton dolgozom, folyamatosan tapasztalom a légszennyezést. A szálló por miatt autót maximum hétvégére mosok, egyébként a por miatt barna színű" - írta egyikük. Egy másik vélemény szerint: "Rettenetesen zavar a por és a monoton zajterhelés". Egy asszony arról panaszkodott: "Az állandó zaj és levegőszennyezés súlyosan károsítják környezetünket és komoly egészségügyi kockázattal járnak. Jogunk van pihenni. Jogunk van a tiszta levegőhöz" - fogalmazta meg álláspontját.

Korábban az aláírásgyűjtés kapcsán Petőné Kiss Márta úgy nyilatkozott lapunknak: - Elviselhetetlen itt a folyamatos porterhelés. Nem lehet úgy autóval elindulni, hogy azt előtte nem törlöm vagy mosom le, különben a szélvédőn nem lehet kilátni. De a házon belül az ablakpárkányokon, a kertben a növényeken is megül ez a por - fogalmazott. Az asszony kérdésünkre a szennyeződés állagáról akkor elmondta: hosszúkás, darabos, barna színű porról van szó. Petőné Kiss Márta a zajterhelésről is beszélt. Ottjártunkkor háza hátsó bejáratánál 55 decibelt jelzett a zajszintmérő, de az asszony szerint éjszaka ennél hangosabb a zajkibocsátás.