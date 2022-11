Nemény András mellett Bokányi Adrienn is bekerült az MSZP országos elnökségébe. A Baloldali Önkormányzati Közösség elnökeként Nemény András továbbra is tagja az MSZP elnökségének. Mellette Bokányi Adrienn szombathelyi tanácsnok újoncként jutott be a szocialisták felső vezetésébe a legutóbbi tisztújító kongresszuson.

Forrás: VN/archív

- Úgy gondolom, az MSZP nem haldoklik, hanem újjászületik és ehhez szükség van sikeres, hiteles önkormányzati politikusokra, városvezetőkre – tudtuk meg Bokányi Adrienntől, aki szerint több fiatalra és nőre is szükség van a baloldali pártban. A politikus országos szinten gazdaság- és terület-, illetve zöld fejlesztésekkel kíván foglalkozni, ám azt is leszögezte: a szombathelyi ügyek a jövőben is prioritást élveznek munkájában.