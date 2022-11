A testképzavar összetett kórkép: genetikai, pszichológiai és szociális vetülete is van. Nem egyenlő azzal, hogy negatívan ítéljük meg a testképünket. Előbbi a lakosság 1-3 százalékára, utóbbi a 60 százalékára jellemző, és az egész életet végigkísérheti – mondja a szakember.

– Aki testképzavaros, az úgy gondolja – alaptalanul –, hogy a teste vagy valamelyik testrésze torz, visszataszító. Testrészei hibáival akár órákig is foglalkozhat; alacsony önértékelésű, maximalista testkép-ideálja van: határozott elképzelése arról, hogy milyennek kellene lennie. Súlyával, alakjával, izomzatával elégedetlen, mások testét viszont épen ítéli meg. Mindez pubertás- és fiatal felnőttkorban jelenik meg leggyakrabban, de már a 8-10 éveseknél is elkezdődhet. Fiúkat, lányokat egyaránt érint – foglalja össze Vörös Orsolya, és fontosnak tartja leszögezni azt is: a testképzavar nem mindig kapcsolódik evészavarhoz.

– Érdemes vizsgálni, mely hatások vezethetnek oda már csecsemőkortól, hogy nem vagyunk elégedettek a saját testképünkkel. A születés utáni időszak, az anya-gyermek kapcsolatban a kötődés mértéke itt is kitüntetett szerepű. A testképzavarnak – ha a szülés előtti időszakot nézzük – van genetikai oldala, amit később befolyásol a szociális közeg. Ugyanígy meghatározó a pszichológiai rész is: hogyan viszonyulok saját magamhoz. Az okok egymásra rakódnak. A megfelelő kötődési mintával rendelkező, érzelmileg stabil gyermek a genetikai és később a szociokulturális hatásokat – a társak, a média hatásait – jóval könnyebben képes kiküszöbölni, míg egy szorongó-elkerülő vagy bizonytalanul kötődő gyermek nem. A saját bizonytalanságát próbálja meg egy szépségideállal, evéssel vagy egy testrész megváltoztatásával kontrollálni. (Az anya-gyermek kapcsolat és kötődési minta a későbbi kötődéseinkre is kihat: a kortárs és a partnerkapcsolatokban is.)

A kötődés pedig a válaszkészségen múlik, azon, hogyan válaszol az anya a gyermek igényeire csecsemőkorban. Nem elvárás „tökéletes” anyának lenni, hiszen a gyermekek rugalmasan alkalmazkodnak a helyzetekhez. Gond akkor van, ha folyamatosan figyelmen kívül hagyja az anya a gyermek igényeit. Ha összeköti a jutalmazást az evéssel, ha feszültségoldásként például minden alkalommal cumisüveget ad a gyermek szájába. A későbbiekben is jutalmazásként használja az evést vagy másik szélsőségként tiltja.

A szülői reakciók is összefüggésben vannak a testképpel. Bár pozitívnak hat a külső dicsérete – Jaj, de szép vagy! Gyönyörű a hajad, a szemed, az orrod! Milyen jó alakod van! Tiszta apád/anyád vagy! – a gyermek számára negatív, ha állandóan ezt hallja, hiszen azt tanulja meg: ha szép a haja, akkor jó. Ha ez nem teljesül, az az egész napját elronthatja. A negatív jelzések pedig kifejezetten károsak: „Látom, szedtél fel néhány kilót. Megnőtt a popsid, mióta utoljára láttalak. Ne egyél annyit, mi lesz veled? Hogy fogsz kinézni?” Ne becsméreljük sem direkt, sem indirekt módon a gyermekek/tinédzserek testét. Emeljük ki inkább a belső tulajdonságaikat: „Milyen jószívű vagy! Látom, örömmel tölt el, ha sportolsz/rajzolsz…! Szuper játszótárs vagy! Jó veled beszélgetni. Hálás vagyok, amiért ilyen segítőkész vagy.” Közvetett módon a szülők saját testéről való negatív gondolkodás, a saját testünk becsmérlése is befolyásoló.

Mutassuk meg inkább: ha elégedetlenek vagyunk, tudunk ellene tenni. Tanítsuk meg a gyermeket a saját példánkon keresztül sportolni, feszültséget oldani, problémát megoldani, egészségesen, mértékletesen táplálkozni. Az egészségünk miatt válasszunk ételeket, ne a fogyókúra miatt – javasolja.

– Pubertáskorban a legérzékenyebb a gyermek a változásokra, az érzelmi hatásokra. Még ha megfelelő volt is számára a kötődés, az addigi életút, olyan traumák, krízisek érhetik, amelyek ellen nehéz védekezni. A tinédzser eleve identitáskrízisben van: egy hirtelen jött válsághelyzet még jobban kibillenti az állapotából. Testkép- és evészavart idézhet elő a szexuális bántalmazás, a válás, a zaklatás, ha az iskolában bárki bármilyen módon bántalmazza és a tökéletességre törekvő szülők is. Ide tartoznak a kortárs mikroagressziók, az állandó piszkálódás, folyamatos odaszólogatás is.

A felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa a gyermeknek kifejezni az érzelmeit. Azt is, hogy az érzéseihez joga van, és hogy lesznek olyanok, akik megpróbálják az érzéseit érvényteleníteni. (Amikor a bántó fél válaszreakciója: „Ne légy már ennyire érzékeny”.) Tanítsuk meg a gyermekünknek meghúzni a határait. Mondja ki bátran: „Megbántottál engem ezzel a viselkedéssel! Ne tedd ezt legközelebb! – mondja a pszichológus. Testképzavarra hajlamosíthat a média hatása is, a Photoshop által tökéletesített emberi alakok, a Barbie és a Disney-figurák, szuperhősök és az ezzel reklámozott tárgyak.

Itt célravezető, ha követjük a gyermek médiahasználatát, ha elmagyarázzuk, hogy a valóság és a virtuális lét között mekkora a különbség, ha leromboljuk a hiedelmeket, torzításokat. Legyen a gyerekek környezetében pozitív férfi szerepmodell is, aki nem a testével, a macsóságával, hanem más tulajdonságaival tűnik ki. Az apák ne a testükön keresztül kommunikáljanak a gyermekkel.

Ne azt tanulja meg a kisfiú, hogy a férfi attól erős, hogy izmos, sosem sír, magába fojtja az érzelmeit. Később a test állandó alakítása, a túlzott sportolás beszűkíti az életteret, ami az önértékelést tovább ronthatja – mondja, és figyelmeztet: komolyan kell venni a testképzavarra utaló jeleket, mert szorongások, hangulatzavarok, súlyos esetben öngyilkossági kísérlet jelenhetnek meg.