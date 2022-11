Azóta is csodák készülnek itt. Annyi változás történt csupán, hogy az intézmény most már a Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működik, Gondviselés Háza Fogyatékosok és Időskorúak Otthona Ivánc néven.

– Munkarehabilitációs fejlesztő foglalkoztatás keretében lakóink a szövést megelőző előkészítő műveleteket végzik. Karmantyúbabán, illetve kis szövőkereten készítenek tarisznyát, mobiltelefontartót, tolltartót. Fejlesztő és felkészítő foglalkoztatáson maguk tervezte szőnyeget, lábtörlőt is csinálnak, nemezeléssel, gyöngyszövéssel és gyöngyfűzéssel pedig apróbb használati és ajándéktárgyakat készítenek – tudtuk meg Berkéné Fincza Zsuzsannától, a kézművesműhely vezetőjétől és Wind Anita foglalkoztatásszervezőtől.

Az évek alatt kibővült a termékek köre. Az elmúlt hetekben láttak neki egy új projektnek, szem előtt tartva a környezetbarát szemléletet: papírzsebkendő-tartót, valamint úgynevezett újraszalvétát, zöldséges- és kenyereszsákot kezdtek gyártani, utóbbit háromféle méretben. A műhelymunkában azok vehetnek részt, akik megfelelnek a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, és megvannak a képességeik és készségeik az elvégzendő feladathoz. Szükség van kézügyességre és kreativitásra, néhány ellátott a feladatkörhöz megfelelő iskolát is végzett, a többieket a segítő tanította be.

Az ellátottak hétfőtől péntekig napi 4–6 órában dolgoznak. A termékek értékesítése elsősorban helyben, a Tulipánfa bioboltban történik. Ezenkívül gyakran járnak vásárokra, idén eddig tizenkét alkalommal voltak. Ilyenkor a segítő mellett általában két ellátott is elmehet a vásárra. Így volt ez legutóbb Szőcén is, a kézműves-kirakodóvásáron. A termékeket közösen „találják ki” az ellátottak és a gondozók. Mindig tudnak újítani, ezt mutatja a folyamatosan bővülő termékpaletta. Az is gyakran előfordul, hogy a vásárlók keresik meg az ivánci műhelyt egy-egy ötlettel, amit aztán a dolgos kezek ott meg is valósítanak szívvel és lélekkel.