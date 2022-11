Nincs két hónapja, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hivatalosan is átadta Sé új óvodáját, de ismét munkagépektől hangos a település. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után múlt héten megkezdődött a tényleges munka: összesen mintegy 3 732 méter hosszban újítanak fel, illetve alakítanak ki bel- és csapadékvízvédelmi rendszert a faluban. Most a Deák Ferenc és a Rajki utcákban, illetve a Déli lakótelep felé vezető útszakaszon folynak a munkálatok. Egyebek mellett az árok kijelölések, mélyítések, folyókák helyeinek elkészítése zajlik.

Nagy Róbert polgármester elmondta: az érintett településrészen az utak menti, többnyire földmedrű nyílt árkok vezetik el a vizet. Egyes utcákban nincs kiépített hálózat, az ott összegyűlt csapadék az aszfaltos utak burkolatán folyik le, és jó esetben a keresztutcák meglévő csapadékvíz elvezető hálózatába torkollnak. A mostani, szélsőséges időjárási körülmények miatt halaszthatatlanná vált a fejlesztés. A beruházás során a meglévő nyílt, földmedrű árkokat előregyártott betonelemekkel burkolják, továbbá egyes utcaszakaszokon az útburkolatok mellé padkafolyókat is elhelyeznek. A projekt része továbbá a meglévő kapubejárók és út alatti csőátereszek átépítése. A munkálatok várhatóan május végig befejeződnek.

Fotós: © Cseh Gábor

Nagy Róbert szólt arról is, korábban lakossági fórumot is tartottak, amelyen az érintett utcák lakói a tervezőnek, a kivitelező cég ügyvezetőjének és a műszaki ellenőrnek is feltehették kérdéseiket. - A munkálatok ideje alatt a közlekedésben előfordulhatnak fennakadások, de mindenki nagy örömére történik ez a nagy volumenű beruházás. Több évtizedes probléma oldódik meg - húzta alá, majd hozzátette: ha pályázati lehetőség, forrás adódik rá, a település északi részén is folytatják a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítését.

A lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából szemléletformáló akciót is szerveznek a projektben.