Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, szerinte a városok olyan szőttesek, amelyek lehetnek szépek is, csúnyák is. De igazán akkor harmonikus, szép és kiemelkedő ez a szőttes, ha a szálak tudnak egymásról, és segítik az egészet. Ezt a folyamatot segítette a „CreaStart 4.0 – Kreatív közösségi és tudásalapú szolgáltatásfejlesztés Szombathelyen” című projekt is.

Babós Csaba, a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója az esemény előtti sajtótájékoztatón elmondta: sok olyan kezdeményezés van a városban, amely önállóan jól működik, de hiányzott egy szakmai értékelés vagy egy összefogó erő. A kezdeményezés ezt a feladatot vállalta, hogy összegyűjti az olyan civil kezdeményezéseket, ötleteket, innovatív dolgokon gondolkodó embereket vagy szervezeteket, akik a városért cselekednének. Céljuk volt, hogy a jó ötletek ne vesszenek feledésbe és azokra is építve lehessen formálni a város látképét, hogy minél inkább jól élhető legyen a megyeszékhely.