Ködbe burkolózott a Napos-tető, Kőszeg egykori leghíresebb szőlőhegye. A szürkeséget néhány megsárgult levél töri meg, a kopaszodó tövek csak nyomokban emlékeztetnek rá: nem oly régen még roskadoztak a nedűt adó szemektől. Mostanra mindenki végzett a szürettel e vidéken, kiforrt a must – tudjuk meg Szabó Márton hegybírótól, aki az eddigi visszajelzések alapján úgy értesült: a mennyiséget és a minőséget illetően is elégedettek a gazdák. Korábban mi is beszámoltunk róla, a több hónapos aszály nehezítette a gyümölcs érését, és sokáig kérdéses volt az is, mennyi levet adnak a szemek. Az utolsó utáni pillanatban érkezett csapadék azonban még a késői szüretelésű fajtáknak jól jött, a hosszúra nyúló indián nyár pedig segítette a betakarítást.

A vöröseknek néhány hónap – vagy akár év – érés még kijár, nálunk éppen az almasavbontás fázisában vannak ezek a tételek, szerencsére szépen beindult a folyamat magától. A fehér és a rozé fajtákat azonban szeretnénk már palackozva az ünnepi asztalon kínálni – mondja a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnöke. A szakember az erjedéssel elégedett, az első kóstolók is biztatóak. Mutat egy érett, szép és egészséges szemekből készült chardonnay-t – ezt a különlegességet kifejezetten bórkóstolókra szánja. A színe még opálos, zamatában felfedezhető az elsődleges gyümölcsíz. Már-már édeskésbe hajló, a női fogyasztók kedvence lehet. Aztán egy zweigelt rozéból tölt: illata intenzív, zamata egyszerre gyümölcsös és karakteres. A tavalyi hasonló tétel már elfogyott, várhatóan ez is méltán népszerű lesz.