Kegyeleti hűtőt szerzett be állami támogatással a kenyeri önkormányzat. Az új, kétszemélyes berendezéssel nem a régit cserélték le, az a korábbi mellett kapott helyet. A kegyeleti hűtőberendezésre februárban adott be pályázatot a Magyar falu programba az önkormányzat. Áprilisban több mint másfél millió forintot nyertek el a beszerzésére. – Sajnos a folyamatos anyaghiány miatt a cég csak most tudta legyártani és leszállítani a hűtőt – mondta el Nyéki Sándor, Kenyeri polgármestere.