- A beruházásból a város nem csupán a megnövekedett adóbevételek révén profitál, a vállalat a jövőben vezetéket épít ki a Rába irányába, ezzel mentesítik a rábasömjéni városrész szennyvízhálózatát – fogalmazta meg Kondora István, Sárvár polgármestere. - A Taravis Kft-t említve Magyarország jelentős infrastrukturális vállalatáról beszélünk. A fejlesztése nem csupán helyi, de országos érdek is.

A beruházásban víz minőségi és mennyiségi mérését lehetővé tévő mérési és mintavételi pontok is kiépültek. A projektben kidolgozott, nemzetközi szinten is hasznosítható eljárás mellett megvalósult egy teljes üzemi méretű prototípus rendszer is, amely a partner szervezetek számára további kutatás-fejlesztési célok megvalósítását is lehetővé teszi.

Dr. Domokos Endre, a veszprémi Pannon Egyetem docense a fejlesztés technikai részleteiről beszélt, majd elmondta: nagy öröm volt számukra egy ilyen környezetvédelmi projektben részt venni. Hozzátette, a projektben aktívan közreműködtek az egyetem kutatói és hallgatói is: három szakdolgozat született az ott végzett kutatásokra alapozva, egy hallgató pedig töltötte a szakmai gyakorlatát.