„Az elmúlt években több olyan megkeresés érkezett a HIPA részéről, amelyekre udvarias, azonnali, de nemleges választ küldtünk. Nem akarjuk, hogy városunkba olyan cégek telepedjenek le, amelyek tevékenysége veszélyeztetheti a szombathelyiek egészségét” – tette közzé szerdán a szombathelyi önkormányzat Facebook-oldalán azután, hogy Illés Károly frakcióvezető felszólította a városvezetést, vegye komolyan a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) megkereséseit.

A történet nem volt előzmény nélküli, hiszen a fideszes politikus már az októberi közgyűlésen feszegette a témát: a HIPA-tól olyan információkat kapott, mi szerint az ügynökség vezetése folyamatosan „lepattan” a szombathelyi városvezetésről. Nemény András akkor úgy reagált: Kizártnak tartja, hogy ilyen történhetne. A polgármester akkor még azt bizonygatta: bármilyen befektetőt hozott a HIPA, a legkomolyabb stábbal fogadták. Illés Károly azonban nem hagyta annyiban a kérdést: kedden sajtótájékoztatón erősítette meg felszólítását.

Mindez eredményre vezetett: a polgármester korábbi állítását pedig lényegesen árnyalja az újabb önkormányzati bejelentés: nem szeretnék, ha akkumulátorgyár települne a városba. Ha a Fidesz-frakció azt szeretné, álljanak ki a szombathelyiek elé, és vállalják fel álláspontjukat – erről is írtak. Nem kellett tehát túl sok képzelőerő, hogy kirajzolódjon a valószínű helyzet: akkumulátorgyár nemzetközi képviselője szeretne információhoz jutni a szombathelyi befektetési lehetőségekről, hiába.

Illés Károly a fejleményekre úgy reagált: - Szomorúnak tartom, hogy a városvezetés zárt ajtók mögött sem tájékoztatta a közgyűlés tagjait arról, hogy komoly nemzetközi befektető érdeklődne az északi iparterületek iránt. Részleteket nem tudunk, de úgy tűnik, Szombathelyen jelenleg egy szűk kör dönt arról, milyen befektetők érkezhetnek, pedig ezek a döntések hosszú távon határozzák meg településünk és az itt élők jövőjét – fogalmazott Illés Károly. Majd hozzátette azt is: - Méltatlan az önkormányzat működéséhez, és számos más kérdést is felvet, hogy egy Facebook-posztban kérik ki a Fidesz-frakció véleményét arról, hogy egy gyár létesítését támogatjuk-e Szombathelyen vagy sem. A magyar törvények kizárják azt, hogy az emberek egészségére ártalmas üzem létesüljön. A Nemzeti Befektetési Ügynökség által ajánlott cégek közül egy sem veszélyeztetné az itt élők egészségét, ebben biztosak lehetünk. Az önkormányzat titokban tartott elutasítása azonban azonnali milliárdos telekvételár-bevételtől és hosszú távon jelentős és folyamatos adóbevételtől fosztja meg városunkat, miközben 8 millió forint híján már ideiglenesen bezárták a mozit – emelte ki Illés Károly.

Azt pedig már az országos hírekből tudjuk: az elmúlt hónapokban számos akkumulátorgyár-beruházást jelentettek be Magyarországon. Ezek közül a legnagyobbnak egyelőre a debreceni ígérkezik: ott 3000 milliárd forint értékben a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited a második európai üzemét hozza létre. A kormány célja az, hogy hazánk legyen az európai akkumulátor-értéklánc egyik központja. Úgy tűnik, a lítium, mint alapanyag adott hozzá – írta október elején a VG, amit a Magyar Nemzet is szemlézett. A hosszú távú nemzeti akkustratégiát pedig tavaly hagyta jóvá a kabinet.