Az elmúlt napokban valaki szándékosan megrongálta a Rumi Játékvár Óvoda melletti, a Rumi Rajki István Általános Iskola előtt lévő és a szombathelyi buszmegálló mellett kihelyezett, egyedi gyártású hulladékgyűjtőket. A Vasúti Emlékhelyen található több mint 150 éves, Rum feliratú helységnévtáblát is lefeszegették. A régi temető oldalkerítésének három oszlopát kidöntötték, valamint letépdesték a fagyizóval szembeni hirdetőtáblára kihelyezett hirdetményeket – erről számolt be szerdán az önkormányzat a közösségi oldalon. Mint írták, a vandálok az erkölcsi káron túl komoly anyagi kárt is okoztak a településnek. Az elkövető – vagy elkövetők – kézre kerítésében a település lakóinak segítségét kéri az önkormányzat, és összesen negyedmillió – 250 ezer forint – nyomravezetői díjat ajánlanak fel annak, aki érdemi segítséget tud nyújtani a rongálók kézre kerítésében – szerepel a bejegyzésben.