A magyar kormány által alapított MOL-Új Európa Alapítvány, az Agrárminisztérium, az Országos Erdészeti Egyesület és a Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével a „Neked Zöldül” fenntarthatósági program első szakaszában hirdették meg a VárosFa programot, ami a 10 ezer főnél nagyobb települések faállományát hivatott bővíteni. A városok 16 -féle fafaj közül választhattak. Kőszeg hetven nagy méretű fára pályázott a programban – Amerikai hársak, Puszta szilfák, nyírfák és gömbszivarfák kerülnek a város különböző pontjaira.

Hétfőn a Felsővárosi Óvodától indult a faültetési program: a szakszerű ültetést a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársa, Varga Péter közjóléti csoportvezető felügyelte. Az intézménybe járó gyerekek pedig segítettek a nyírfacsemetéknek előkészített ültetőgödrök betemetésében. A sorfák mellé az ültetéshez szükséges kiegészítőket, útmutatót és szakmai tanácsadást is kapott Kőszeg. A telepítés és később a gondozás is a város feladata. – Nagy öröm, hogy sikerrel pályáztunk a programban. Még zöldebb lesz így Kőszeg. Szimbolikus, hogy egy óvoda előtt kezdődik a fatelepítés. Ahogy a fákat a jövőnek ültetjük, úgy a gyermekek is a jövő palántái – mondta el a helyszínen Básthy Béla polgármester.

Forrás: VN/Nemes Piroska

Kőszeg a facsemeték mellett edukációs programban is részesült: a Béri Balog Ádám Iskola alsó tagozatosai erdőpedagógiai foglalkozáson vehettek részt. Ezzel az aprogramot kezdeményezők célja, hogy a városok fiatal lakóinál kialakuljon, fejlődjön a fenntarthatósággal, a fák és az erdők fontosságával kapcsolatos tudatos szemléletmód. A négyéves, országos növénytelepítési sorozat első körében a 10 000 főnél nagyobb magyar városok pályázhattak belterületük fásítására. A kezdeményezésnek köszönhetően két fázisban összesen 7000 darab sorfát ültetnek el különböző hazai városokban. Vas megyében Sárváron, Celldömölkön, Szombathelyen, Körmenden és Kőszegen 306 különböző fajtájú csemete kerül ősszel a földbe.