Már egy hete csak jobbra szabad kanyarodni Szombathely határában a Rozsnyó utcából a 86-os számú főútra. A forgalmi rend megváltoztatására a sok baleset és a nagy torlódások miatt volt szükség, korábban súlyos sérüléssel járó és halálos balesetek is voltak itt. Egy héttel az új szabályok bevezetése után megnéztük, hogy hány autós tartja be azokat. Csütörtök délután 35 perc alatt öt autós kanyarodott ki szabálytalanul balra, ami még mindig több mint kellene, de szerencsére a legtöbb járművezető betartotta a szabályokat.

A torlódások gyakorlatilag teljesen megszűntek. Hasonlóan balesetveszélyes az innét néhányszáz méterre lévő Csaba utcai kereszteződés, ahonnét szintén sokszor kell súlyos balesetekről beszámolnunk. A szombathelyi önkormányzat és az illetékes hatóságok figyelmét többször is felhívtuk ennek a kereszteződésnek a veszélyességére is, de sajnos ezt a kereszteződést nem tették biztonságosabbá. Itt szintén megoldás lehetne a balra kanyarodás megtiltása, hiszen a közelben két körforgalom is van, ahonnét vissza tudnának fordulni az autósok.