Ki is volt Kincs István?

Szülőháza, amelyben 1867. december 20-án meglátta a napvilágot, Felsőőrön áll. Az épületben édesapja, idősebb Kincs István tevékenykedett előbb kovácsként, majd borkereskedőként. Édesanyja Pigler Teréz volt. A szülők tizenegy gyermeke közül negyedikként született.

Szombathelyen érettségizett, majd itt került papnevelő intézetbe. 1891 szeptemberében szentelték fel. Vasszentmihályon, Nagyszentmihályon, majd 1936-ig, nyugalomba vonulásáig, 37 éven át Kőszegen működött. 1908-tól vámosgyörki apát címet kapott. Később prelátusként is, azt szerette, ha apátnak nevezik. A Tanácsköztársaság idején egy hónapig börtönben raboskodott Szombathelyen.

Kőszegért nagyon sokat tett. Ahogy a Vas Népe 30 évvel ezelőtti cikkében is felsorolták, számos helyi intézmény alapítója, elnöke, támogatója volt: az Általános Takarékpénztár elnökeként működött közre, valamint a munkásegylet alapítója volt. Ő hozta létre azt a Hitelszövetkezetet, amelynek később a csődbemenetelekor 80 ezer pengő hiányt fizetett vissza. Ő kezdeményezte a katolikus Pinceszövetkezetet, az ifjúsági műfaragó iskola létrehozását, a város nagymúltú könyvesboltjának, az Emericanum alapítását, valamint a katolikus tanoncotthont. vezette a Betegház Egyesületet, és uszodát is kialakíttatott a Gyöngyösön. Mindemellett a Szent István Akadémia tagja volt. Ennek fényében nem meglepő, hogy kortársai kitűnő szervezőnek tartották, illetve bőkezű adományozónak. Ez utóbbit mi sem bizonyítja jobban, minthogy a katolikus kultúrházra és nyomdaalapra 57 ezer, a Hősök Tornyára 10 ezer pengőt adományozott. Sőt, a prelátusi díszt sem csináltatta meg, hanem helyette püspöki engedéllyel annak árát a szegényeknek adta.

80 éve hunyt el

1942. június 4-én temették el Kőszegen. Koporsóját nagyon sok ember kísérte végig a városon. A Jézus Szíve-templomban ravatalozták fel, az akkori püspök, Grősz József szentelte be. A gyászszertartáson jelen volt még gróf Mikes János érsek, Wellner József püspök, gróf Wenckheim Frigyes jáki apát, vitéz Szűcs István Vas vármegye főispánja is.

Kincs István portréja Várdai Béla munkájából

Az is jellemző volt rá, hogy halála után is a szegényekre gondolt: Kincs István örökségéül Kőszeg szegényeit tette meg. Napközi otthont létesített számukra a szervita nővérek vezetésével. Végrendeletében nem feledkezett meg a kőszegi katolikus nőegyletről, a tűzoltókról, a zárdáról, a papi nyugdíjalapról és a szombathelyi szemináriumról sem. ,,Aranyszívű emberként" ismerték.

Kincs István, mint író

Az első publikációi diákkorában jelentek meg szombathelyi és kőszegi lapokban. A Magyar Szemlében versekkel indult, aztán évről évre átlagosan tíz novellája jelent meg. Első kötetét, a Tarka Világot 1895-ben Szombathelyen adták ki. A 19 novellát tartalmazó kötetben humorral ír a Pinka mentén élő emberekről, az ősi törvények szerint élő őrvidékiekről. 1894-től 1934-ig, negyven éven át volt hűséges munkatársa a Katolikus Szemlének. Emellett tárcái jelentek meg Vas megyei, és tiszántúli lapokban, folyóiratokban.

1200 novellát írt. Ezeknek helyszíne Kőszeghez és vidékéhez kapcsolódik, a szereplők - többnyire kisnemesek, parasztok, diákok - vasi tájszólással beszélnek bennük. Munkáin Mikszáth és Jókai hatása érződik.

Foglalkozott színdarabírással is. Darabjait előbb Kőszegen, majd szerte az országban előadták. A humoros történetek pedagógiai szándékkal íródtak, a befejezés mindig valamilyen bölcs tanulság volt.

Kincs Istvánt 1992-ben elsősorban katolikus ifjúsági íróként tartották számon, noha irodalmi munkássága még feldolgozásra várt. Életéről, munkásságáról legrészletesebben Várdai Béla emlékezett meg 1941-ben a Szent István Akadémia értesítőjében.

30 éve emlékeztek meg róla

Ahogy a Vas Népe 30 évvel ezelőtti lapszámából is kiderül, 1992. december 20-án a délelőtti szentmise után a Szombathelyi (Steinamanger) úton, a formájában régiségét őrző szülőházánál gyülekeztek a helyiek és a Kőszegről, Szombathelyről néhány autóval átruccant emlékezők. A megemlékezést szervező őrvidéki magyarok köszöntötték a megjelenteket.

A szülőházán kétnyelvű emléktáblát helyezett el az Őrvidéki Magyar Intézet, amelyen magyarul és németül is ezt olvashatták a járókelők: „E házban született Kincs István (1867-1942) prelátus, kőszegi apátplébános, magyar író."

Az emléktábla-avató ünnepséget a szombathelyi Erkel Kórus Kodály-művel fejezte be. A Kincs Istvánra való emlékezés egy, munkásságát bemutató kiállítás megtekintésével folytatódott, majd este Alsóőrön (Unterwart) a gyermekek karácsonyi ünnepén fejeződött be. Ezen mutatták be az író egyik színdarabját, Az őri fuvaros fiát.

Kincs István olyan papként, íróként és gazdasági szakemberként élt, aki nemcsak szóban, hanem tettekben is az isteni ige szolgálója volt. Az első világháborútól, majd az azt követő békekötéstől, aztán a második világháborútól sújtott országban, nagyon nehéz gazdasági viszonyok között élve cselekedett nagyot.