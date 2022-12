Mint arról korábban beszámoltunk: Balassa Péter szerint jóhírnévhez való jogát sértette meg Kovács György a Vas Népének tett, harangjátékkal és harangozással kapcsolatos nyilatkozatával, hiszen szerinte mindaz rossz fényt vet rá, mint a „nemzeti, keresztény értékeket” képviselő Jobbik politikusára. A tárgyaláson kiderült: az országgyűlési képviselő többlaki életet él, így Torony mellett Budapesten és Keszthelyen is több időt tölt az év során. Ki gondolná ez alapján, hogy a békés egymás mellett élés helyett a toronyi harangjáték és harangozás közüli huzavona egészen a bíróságig vezethet majd?

Balassa Pétertől megtudtuk, miért telt el öt hónap a Vas Népe-cikk megjelenése és a bírósági kereset beadása között. Ennek egyik oka elmondása szerint a Jobbik párton belüli döntéshozatala, ami során elhatározták a per indítását, és az átfutási idővel járt. Az is kiderült, közpénzből fizetik Balassa ügyvédjét. Nemrég írtunk arról: 2018 és 2022. között 28,8 millió forintra szerződött a Jobbik-frakcióval egy székesfehérvári ügyvédi iroda, ez is téma volt a csütörtöki tárgyaláson. A toronyi polgármester ezzel szemben nem közpénzből, hanem saját pénzéből bízta meg jogi képviselőjét – hangzott el.

Szét kell választani a harangozást és a harangjátékot – hangsúlyozta Balassa Péter a tárgyalás során, mint ahogy azt is többször kiemelte: sohasem kifogásolta a harangozás hangerejét, és sem a harangozás, sem pedig a harangjáték megszüntetését nem kezdeményezte. Mindig utóbbi gyakoriságáról és időtartamáról volt szó az elmúlt években, azt kifogásolta másokkal együtt.

Szét kell választani a harangozást és a harangjátékot – hangsúlyozta Balassa Péter (jobbra) a tárgyalás során

Fotós: © Unger Tamás

A meghallgatott tanú – aki kérte, hogy nevét, titulusát ne írjuk le – arról nyilatkozott: több sms-t is kapott a politikustól, az egyikben a hosszú harangozás miatt a „Mi az, talán tűz van?” kérdést tette fel neki Balassa Péter. Ekkor a püspöki rendelet szerint dr. Konkoly István megyés püspök tiszteletére a Szombathelyi Egyházmegye valamennyi templomában 15 percig harangoztak, a püspököt azon a napon temették el. Balassa és ügyvédje szerint azonban ez a kérdés még nem utalt arra, hogy a harangozás miatti nemtetszésének adna hangot a politikus. Az azonban nem derült ki, hogy ha nem ezért, akkor mi másért tette rendszeresen szóvá a harangjáték és a harangszó gyakoriságát a politikus. A tanú elmondása szerint Balassa Péter az egyik nagypénteken azért mondott köszönetet sms-ben, mert nem harangoztak.

- Minden katolikus tudja, hogy nagypénteken nem szól a harang, ezért köszönet nem járt – mondta a tanú, mint ahogy arról is beszélt: a politikus szóban kérte a harangjáték megszüntetését és azt is, hogy kevesebb harangozás legyen a településen. A politikus később úgy reagált a vallomásra, hogy az számos csúsztatást tartalmazott.

Másként emlékezett Balassa arra is, hogy a harangjáték megtartása melletti petíciót miért nem írhatta alá a falu polgármesteri hivatalában. A képviselő azt mondta, alá akarta azt írni, ám nem engedték neki, míg Kovács György azt mondta: a kérdőív az egyházközség tagjainál volt, azt nem tartották a hivatalban, ezért nem tudta azt aláírni Balassa Péter.

Kovács György (jobbra) Torony polgármestere a tárgyaláson

Fotós: © Unger Tamás

Balassa Pétert sok minden zavarja - ezt az álláspontot képviselte Kovács György ügyvédje: az országgyűlési képviselő nemrég a túlszaporodott varjak - azok védett állatok - gyérítésének lehetőségét kezdeményezte, továbbá egy másik falubeli ellen ugyancsak személyiségi jogi pert indított.

Ebben az ügyben a következő tárgyaláson várható ítélethirdetés, ahol kiderül az is: kell-e sérelemdíjat fizetnie Kovács Györgynek Balassa számára, a Jobbik politikusa ugyanis nem mellesleg 400 ezer forintot követel a faluvezetőtől.