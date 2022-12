Nem titok, csak csapatmunkában lehetséges Bozsokról Pécsre járni, ha egy hétre megy, a másfél éves Rozit is magával viszi. Velük van ilyenkor valamelyik nagymama vagy nagynéni, vagy a férje – beosztás szerint –, hogy legyen, aki vigyáz a kislányra, amíg ő dolgozik. A színháztól is minden segítséget megkap: még a szállást is úgy kérik számára, hogy legyen benne kiságy és etetőszék, ha szárítókötélre van szükség, azt is intézik.

Rozi bírja a változatos környezetet, nincs baja azzal, hogy mindig más vigyáz rá. Veronikát a Chicago című musicalben láthatta viszont a közönség, Roxie Hart szerepében egy igazi dívaként, novemberben pedig beugrott a Valahol Európában előadásba, Suhanc szerepébe (utóbbi felemelő élmény volt tizenöt év után újra). Vajon mennyire munkás dolog karbantartani a szépséget, a jó formát szülés után?

– Lassan alakultam vissza, a Chicago után már nem sok faragni való felesleg volt rajtam. A szerep segített, hogy visszataláljak magamhoz, a létezéshez magához, amikor az ember érzi, hogy elemében van. Ezt most érzem, hogy visszatértem a színpadra – mesélte Veronika. – Ugyanakkor ez jó hatással van a Rozival való közös időre, a kapcsolatunkra is, mert feltöltődöm, és teljesebb módon tudok visszafordulni hozzá. Felvillanyozódom a színházban, olyan töltést kapok, ami a 0–24 órás anyai szolgálatban nincs meg. Veronika férje hősiesen, sőt büszkén viszonyul ehhez a helyzethez, olykor szabadságot vett ki, hogy Pécsre utazhasson a felesége után, de ha csak egy szabadnapja van, akkor is kocsiba ül, hogy láthassa.

– A színház világában nem mindennapos, hogy egy színésznő mögött támogató férj áll, úgyhogy én is nagyon büszke vagyok rá – hangsúlyozta Veronika. Eközben Rozi a dédimamával kirakóst játszik, és beszélget. Rengeteget mesélnek neki, innen a bő szókincs, és persze az édesanyja sokat énekel, most a Mikulás- és karácsonyi dalok, mondókák vannak soron. Rozi két kedvence a „Télapó, Télapó, mi van a zsákjában…” és a „Mosom a fogam, habos a szám…” kezdetű dal. Megy anyukájával gálára is, januárban Bad Tatzmannsdorfba, láthattuk nyáron falunapon: a nagyszülők tologatták babakocsiban, amíg az anyukája fellépett egy operettműsorban.

– Zalaegerszegi kollégákkal állítottuk össze a műsort, amit viszünk mindenhova országszerte – idősek napjára, karácsonyra, szilveszterre –, ahova csak meghívnak minket. Főleg Zala megyében lépünk fel vele, de még Salgótarjánban is voltunk, sőt a határon túl is, mert több burgenlandi településen is vendégeskedtünk, így Őriszigeten, Alsóőrben is a Burgenlandi Magyar Egyesület szervezésében – sorolta Foki Veronika a helyszíneket.

– Mindig kocsival megyek, több bőrönddel, zsákkal, amiben a fellépőruhák vannak. Szeretünk átöltözni, mert az is feldobja a szereplést, gálán pedig minden számhoz külön öltözünk – hallottuk a kulisszatitkokról. Veronikát különböző ruhakölteményekben láthatjuk a közösségi oldalakon: ő a díva, a Chicago musical főszereplője, Roxie Hart, de a loknis hajú, kisgyerekes anyuka is a virágos réten, rózsaszín ruhájától nem idegen a nyuszi, a mackó, mintha még maga is kislány volna.

– Nem is két-, hanem sokféle vagyok. A férjem ezeket mind szereti, elviseli. Tetszik neki a színpadi díva, de az is, amikor ültetem a kertben a paradicsomot. Nagyon szerencsés vagyok, hogy megtaláltam – fogalmazott Veronika. A családi fotón látjuk, ahogy a tavalyi karácsonyfánál magasba emelve „röptetik” a férjével az akkor féléves Rozit, aki idén már értékelni is fogja az ünnep örömét, az ajándékokat, és az ismert daloknál a sorok végén bekapcsolódik majd a közös énekbe, ahogy a kisgyerekek szoktak.