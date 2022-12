A Pálos Károly-díj I. fokozata annak adományozható, aki kiemelkedő munkájával hosszabb időn át, de legalább 15 éven keresztül segítette a város szociális ellátásainak fejlődését, fejlesztését, hatékonyságának növelését. Ági 22 éve került az Egyházmegyei Karitász Családsegítő Szolgálatához. Hamar kiderült, hogy „ide rendelte a Jóisten, ez az útja” – azóta is mindig kap reményt a folytatásra. Évek óta a Karitász intézményeinek vezetője, ő felel a Katolikus Karitász országos segélyprogramjainak egyházmegyei koordinálásáért és a nardai gyermektábor háttérmunkáiért is. Feladatai nagyrészt az íróasztalhoz kötik, de a mai napig az tölti fel, ha a „dolgok sűrűjében lehet”.

– Somogy megyében, Öreglakon nőttem fel. Az általános iskolából elevenen él bennem az emlék, hogy a cigány származású osztálytársak mellé senki sem akart ülni a padban. Én meg alig vártam, hogy ebédelni menjünk, és olyan kislánynak lehessek a párja, aki egyedül áll. Az édesanyám egy nevelőotthonban dolgozott és egy nagymamának segített, aki egyedül nevelte az unokáit: a kinőtt ruháinkat, élelmet adott neki. Az apám egy szenvedélybeteg kollégáját karolta fel. Én egészségügyi pályára készültem, arra, hogy betegeket ápoljak, de már kaposvári középiskolásként azt éreztem: amikor odaülök valakinek a betegágyához és megetetem, szívesebben beszélgetek vele. Az érettségi évében a Szombathelyi Egészségügyi Főiskola általános szociális munkás szakára adtam be a jelentkezésemet. A főiskolai tanáraimtól stabil alapot kaptam. Az államvizsga után egy évfolyamtársam javasolta, érdeklődjek állás után a Karitászban. Egy pénteki napon bekopogtam a Szily János utca 2.-be, a következő héten – még a diplomaosztó előtt –, 1999. július 1-jén munkába álltam.

A főiskola után az igazi szociális munkát a terepen Győrvári Edith (A Markusovszky Kórház diétás főnővére nyugdíjazása után a Szent Kereszt Lelkészség hitoktatója, az Egyházmegyei Karitász munkatársa volt) és Tuczainé Régvári Marietta igazgató mellett tanulta meg – lelki támogatásuk, útmutatásuk, az igazgatókreatív, megvalósító, lendületes személyisége mellett. Az fogta meg leginkább, hogy a munkamozgalmas, pakolással, kimozdulással, családok látogatásával is jár, és természetes volt, hogy a vezetői is kiveszik ebből a részüket.

– Akkoriban még nem kezdődött el az áruházi napi élelmiszermentés, voltak viszont Szombathelyen pékségek, amelyek jó szívvel adták az előző napról megmaradt árut. A péksüteményért reggelente jöttek a családok. Emlékszem, ahogy az első nap kinyílt a Szily János utcai központ óriási fa kapuja. Ott értettem meg, mi a szegénység, kik az elesettek, mit jelent, hogy valaki krízishelyzetben van. Azokban az években tanultam meg, hogyan kell jól segíteni, és ha jól akarjuk csinálni, a saját személyiségünket is bele kell vinni a munkába. A Karitászban dolgozni nem szakma, hanem hivatás, még inkább meghívás a Jóistentől. Ez azóta is így él bennem.

Ágit egyre több feladattal bízták meg, ő pedig – a háttérből maximális családi támogatással – fizikailag és mentálisan is bírta a terheket. Azt mondja, a ’2000-es évek elején világossá vált, hogy a családsegítés, a természetbeni adományokkal való támogatás és az 1996 óta működő RÉV-Szolgálat mellé a hozzájuk fordulók egy részének speciális segítség kell. 2005-ben fogalmazódott meg a közösségi gondozás ötlete, ami szociális alapszolgáltatás. 2006-ban a Szikla Közösségi Pszichiátriai Gondozó kistérségi koordinátora lett, az ünnepségen elhangzott méltatás szerint „következetes, határozott, empatikus vezetőjeként végezte munkáját”. A Pécsi Egyetem szociálpolitikus szakának elvégzése után a Karitász intézményeinek – Hársfa-ház, RÉV, Szikla – vezetésével bízták meg. A három szombathelyi mellett létrejött négyvidéki intézmény – Szent Pál Szociális Központ (Kemenespálfa), Levendula-ház (Vásárosmiske), Szent Család Szociális Központ (Nagylengyel) és a 2019-ben indult Szent Jakab Szociális Központ (Egyházashetye) több évtizede felkarolja a pszichiátriai és szenvedélybetegeket. Nappali ellátást és közösségi gondozást nyújtanak. Külső foglalkoztatókkal együttműködve mintegy 160 szombathelyi család számára teszik lehetővé, hogy a megváltozott munkaképességűeknek járó rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátást 4 órás munkajövedelemmel egészítsék ki.

– Tartottam attól, hogy az új munkakörrel megszűnik a kliensekkel a közvetlen kapcsolatom, nem látok majd csillogó szemeket, elveszik a munka közvetlen értelme, hiszen a legnagyobb öröm, felszabadító érzés az, ha tudunk segíteni. Végül sok feladatom lett: a szakemberek irányítása, a szakmai teamek működtetése, a hivatalok felé való megfelelés, de szerencsére a Karitász-központban is találkozom ellátottakkal és a telephelyeken is gyakran megfordulok. A magam számára kellett újradefiniálni, mi a feladatom, magammal megértetni, hogy felelős vagyok azért, hogy egy adott intézményben, telephelyen a megfelelő módon kapják meg a szolgáltatást az ellátottak. Nagy részüknél az a cél, hogy önálló életvezetésük maradjon a problémáik mellett minél tovább. Ilyen szempontból preventív munkát végzünk. Az intézményekben egyre több kollégával dolgoztam együtt. Később a Karitász országos segélyprogramjainak (vetőmag, bébitápszer, pelenka-, gyümölcs és burgonya akciók, árvízkárosultak segítése, Lak6 program, Szép Otthonok program) egyházmegyei koordinálásáért is én lettem a felelős. Az adománygyűjtés is ennek a része: szerte az egyházmegyében keressük a támogatókat és az év minden napján napi élelmiszermentést végzünk a Magyar Élelmiszerbankon keresztül. Az adventi időszakban még több feladatunk van, hiszen több a felajánlás is.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 8 hétig tartó nyári gyermektáborának engedélyeztetését is Ági végzi. A szünidőben mintegy 1000 szombathelyi gyermek számára nyújtanak aktív időtöltést, közösségi élményeket. Fontosnak tartja megjegyezni: a tábor az ott dolgozó önkéntesek nélkül nem tudna működni. Csapatmunka ez, ahogy szerinte a díj is a csapatot illeti. Közös bennük a szolidaritás, az adni akarás – az összes kolléga és az adományozók nevét is fel lehetne írni az elismerésre.

– Ahova a Jóisten bárányt ad, oda legelőt is – Edith néni mondta ezt gyakran. Ha bármilyen helyzet adódik, ahol segítség kell, oda a Karitásznak mindig sikerül találnia. A magam példáján pedig gyermekkorom óta azt tapasztalom, hogy amikor elfogyni látszik az erőm, akkor mindig hoz a gondviselés olyan fordulatot, ami biztatást ad, segít továbblépni. Ezen a pályán maradtam, ez az utam, és ha már kaptam talentumot, kutya kötelességem jól csinálni.