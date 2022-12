A Vas Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk: továbbra is folyamatos a toborzás, szerdán több jelentkező is volt a helyszíneken. Az érdeklődők olyan kérdéseket tettek fel, hogy hol van a képzés, mennyi az időtartama, miből kell vizsgázni, a felkészítést követően hol van a helye a szolgálatnak, és azt milyen munkarendben kell ellátni. Fontos kérdés a jelentkezők számára a járandóságok és juttatások rendszere, amelyekről részletes tájékoztatást kaphatnak. Általánosságban elmondható, hogy a határvadászok fő feladata az államhatár védelme, az államhatáron történő illegális belépési kísérletek megakadályozása, továbbá az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése. A képzéssel kapcsolatban további hasznos információkat online is lehet találni, és fordulhatnak a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság humán igazgatási szolgálatához.