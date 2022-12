– Ez az esztendő a jubileumok éve volt Őriszentpéteren. Öt éve indult a Nemzetközi Öreg Járművek Találkozója és az Őrségi Félmaraton, utóbbi az Őrség első nagy sportrendezvénye is volt a kezdetekkor. Tíz éve nyitott a termelői piac, amelyet idén vendéglátó- és pihenőhellyel bővítettünk. Ez abszolút sikertörténet és jó vidékfejlesztési modell, az elmúlt években többen is elindították a térségben.

Tizennyolc évével nagykorú lett a Tökfesztivál, húszéves volt idén az Őrségi Nemzeti Park, negyvenedik születésnapját ünnepelte az Őrségi Vásár, Hatvan év, hatvan dal címmel szerveztünk Omega-emlékkoncertet augusztusban, az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig éppen 140 évvel ezelőtt alakult – sorolta a 2022-es esztendő jelentős eseményeit Őr Zoltán polgármester, majd hozzátette, a jubileumok, a rendezvények mind azt jelzik, hogy működik a település annak ellenére, hogy viszontagságos időket élünk: épp hogy lecsengett a koronavírus-járvány, jött a szomszédos háború és energiaválság.

A polgármester a fejlesztéseknél elsőként a szennyvíztelep kapacitásbővítését említette, most már Ispánk és Szalafő szennyvizét is Őriszentpéteren tisztítják. A csapadékvíz-elvezetési projektben keletkezett vis maior kár elhárítása a támogatáson felül önerő hozzáadásával szintén megvalósulhatott, emellett megtörtént a közvilágítás korszerűsítése is, amellyel 50 százalékos költségmegtakarítást sikerült elérni. A temetőben közösségi emlékhelyet alakítottak ki, lakossági kezdeményezésre egy rövid útszakaszt építettek, a régi és leselejtezett kisbusz helyett pedig újat vásároltak. Őr Zoltán az energetikai intézkedésekről is beszélt: a hivatalban három munkanapon személyesen fogadják az ügyfeleket, két napon home officeban dogoznak a kollégák.

A Szikszay Edit Művelődési Ház is három napot tart nyitva, az Őrségi Vadászati Kiállítást a téli időszakra viszont kénytelenek voltak bezárni. – A karácsonyt megelőző napokban jó híreket kaptunk. Jövőre 350 millió forintból újíthatjuk meg az óvodánkat, és valóra válhat egy másik régi álom is: 200 millió forintos támogatást nyertünk ugyanis az Őrálló-kilátóra. Új falubusz vásárlására is sikerrel pályáztunk 15 millió forint értékben. Hosszú az átfutási idő, a járművet várhatóan nyár végén, ősz elején kapjuk meg – tette hozzá Őr Zoltán, majd arról is beszélt, hogy Zöld Őriszentpéter elnevezéssel 600 millió forintos támogatási kérelmet nyújtottak be a település járdáinak, útjainak, fahídjainak, köz- és zöldterületeinek felújítására és építésére. Tizenöt kilométernyi belterületi és 70 kilométer hosszú külterületi útja van a településnek, ezek egy részének felújítására, karbantartására is pályáztak 320 millió forint összegben.

– Jó évünk volt, bízunk a hasonlóan eredményes folytatásban – mondta végül Őriszentpéter polgármestere.