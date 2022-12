A falu középpontjában korábban is volt játszótér, a Magyar falu programban nyert forrásnak köszönhetően azonban most már a Sziget lakóparkban élőknek sem kell messzire menniük a szabadtéri játékokért. A falu polgárestere elmondta: a modern játszóeszközök nagy sikert arattak, a drótkötélpálya a legnagyobb kedvenc – még a közeli Gyöngyösfaluból és a település másik feléről is idejárnak a gyerekek. Bodorkós Ferenc hozzátette: sok fiatal, gyermeket nevelő család él Gencsapátiban, a nemrégiben bővített óvoda is szűknek bizonyul, továbbá bölcsőde kialakítását is tervezik.

Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője emlékeztetett: Gencsapáti a kormány Magyar falu programja révén több fejlesztést is megvalósított. Többek között jutott forrás orvosi eszközök beszerzésére, járdafelújításra, egyházi közösségi tér létrehozására, civilek támogatására. Számos olyan intézmény is forráshoz jutott, amely a fiatalok fejlődését, tanulását szolgálja. Külön öröm, hogy ezt a sort bővíti az új játszótér – a kicsik legnagobb örömére.