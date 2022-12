Olasz és svájci példára törvénymódosítást javasolt hétfőn Leonore Gewessler osztrák közlekedési miniszter – jelent meg a hír az osztrák közszolgálati médiában. Az említett országokban az extrém gyorshajtók autóját elviszik és elárverezik – ezt a rendszert vezetné be Ausztriában is a közlekedési miniszter. Lakott területen belül a 60, azon kívül a 70 km/h-val gyorsabban hajtókat szankcionálná ilyen módon. A minisztérium hathetes szakmai felülvizsgálatra küldi a közúti közlekedésről szóló törvény és a vezetői engedélyről szóló törvény módosításait – mondta el Gewessler. Nyilatkozatából nem derül ki, mikortól vezetnék be a szigorítást. Az ÖAMTC és az ARBÖ autósklub bírálták a terveket.