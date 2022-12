Vas megyében is egyre kedveltebbek a kvízestek. Akik az országos bajnokságba neveztek, hetente, akik, pedig főként a saját maguk szórakoztatásukra játszanak, havonta gyűlnek, össze. A helyszín lehet egy étterem, művelődési ház, vagy éppen könyvtár.

- Az országos kvízbajnokság megyei fordulói a napokban értek véget – tudtak meg Meskó Krisztián kvízmestertől, akit még tavaly év végén keresték meg, hogy elvállalná-e Vas megyei teendők ellátásával. – Az biztos, hogy a harmincötös, budapesti végső fordulóban lesznek szombathelyi és kőszegi csapatok. A döntőt január hetedikén tartják. Aztán rövid szusszanás következik. A 2023-as, új szezon január 16-án indul.

A szombathelyi Lóránth Krisztina és csapata már biztosan ott lesznek a fővárosi döntőbe, hiszen oda a pontszámaik alapján a negyedik helyen jutottak be.

- Hétről, hétre igazi fejtörőket kapuk – mondta Lóránth Krisztina. – A csapat hétről, hétre együtt dolgozik, mindegyikünk jó valamiben. Szükség is van a közös tudásra, mert az irodalom kezdve, a természettudományomon át a fizikai, kémiai, sport kérdésekig bezárólag bárhonnan kaphatunk feladványt. Otthon kell lennünk a bulvárban, a filmekben és zenékben is. Az elmúlt időszakban kialakult egy tízfős csapat, akik közül heten biztosan elmennek a kvízeste. A szabadidőnk be eddzük magunkat, a közösségi oldalon külön csoportot hoztunk létre. Ide rendszeresen küldünk be egymásnak kérdéseket. Csak, hogy ne jöjjünk ki a formából…

Meskó Krisztán beszámolt arról is, hogy az úgynevezett amatőr kvízestek is mind népszerűbbek. Ma már Nádasdon, Répcelakon, Bükön, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei Kapuváron is rendszeresek az agytekervényeket megmozgató összejövetelek.

- A csapatunk egy munkahelyi, baráti közösség tagjaiból tevődik össze – mondja Nagyné Bödő Rita, a büki Tesz-Vesz Rendelő csapata nevében. - Azért jelentkeztünk a kvízestre, hogy a munkaidőn túl is tölthessünk együtt néhány vidám, szórakoztató órát. A feladatok néha fejtörést okoznak, de csapatmunkában igyekszünk megoldani a megoldhatatlannak tűnő feladványokat is, úgy gondoljuk, hogy nem a helyezés, sokkal inkább az együtt töltött minőségi idő a lényeg.

Meskó Krisztán végezetül megjegyezte, neki, mint kvízmesternek egy-egy est előtt jól fel kell készülnie. A kérdéseket úgy kapja ugyan, de szereti, ha minden témában jártas legyen, ezért rendszeresen utánaolvas a feladványoknak.

- Igyekszem valami pluszt is adni a játékosoknak, és nem csak önmagában feltenni a kérdést. Többször füzök kommentárt, magyarázatot – zárta Meskó Krisztán, akinek a fejében már a következő évad programja is kezd összeállni.