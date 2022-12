Rajzokat, festményeket, grafikákat, temperával, színes ceruzával, filctollal, vízfestékkel, zsírkrétával készült alkotásokat is láttunk a 2. emeleti kiállításon – szinte kivétel nélkül mindegyiken, más-más alakban, de ott volt a Mikulás. Tóth Viktória tervezőgrafikust, a zsűri elnökét kértük, hogy értékeljen. – Nagyon ügyesek a gyerekek, sokrétűen fogalmaznak képekben és változatos formavilággal dolgoznak. A legtöbben színes ceruzával, zsírkrétával, filctollal alkottak, csak néhányan választották a vízfestéket és a pasztellkrétát. Hatvankilenc gyermektől összesen nyolcvan rajz érkezett be a november 25-i leadási határidőig – mondta. Az alkotásokat a Berzsenyi téri épületben állították ki, és felkerülnek az intézmény honlapjára is.