A Mikulás az idén megáll a kőszegi borospincéknél, és téli bortúrára hívja az érdeklődőket ma 11 órától a Pogányokba és Cákra. A járat négy pince között égen és földön, szánnal, gyalog, biciklivel is bejárható körülbelül három kilométeres távon. Azért, hogy senki se szomjazzon, betétdíjas poharakba vagy bögrébe kérhető az újbor, óbor, forralt bor, tea, must. A pincéknél étkezhetnek is a résztvevők. A szervezők családoknak, barátoknak, természetbe vágyóknak is ajánlják a bortúrát.