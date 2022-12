Erőteljes, nagyon kiegyensúlyozott és magabiztos – így írja le a szakirodalom az ókorban is népszerű, Olaszországban kitenyésztett masztiff típusú kutyákat, a cane corsókat. Kitti hat nevelt kutyája közül hárman ilyen fajtájúak, és mindjárt be is bizonyítják, hogy illenek rájuk a jelzők: kedvesen, de már csak testi adottságaik révén is ellentmondást nem tűrve, szoros testközelből kérik a simogatást, a figyelmet, miután a kanapékon letelepedünk. Hugo szépséges, fényes szőrű példány, kilenc hónaposan és 50 kilósan Puppy Champion, Magyarország egyik legszebb kölyökkutyája. Kilenchetes kora óta kiállításokra jár vele a gazdája, jó tenyészkannak ígérkezik. Bombay, a szürke szuka hét hónapos, sajnos az egészségi állapota nem jó, nem fejlődik rendesen – Kitti azért vásárolta, mert tenyészteni akarta, de a terve kútba esett – hiába, a genetikába nem lehet belelátni –, ezért jött a falkába a most néhány hetes Luigina. Hugó testvérét, Macit napközizni adta le a gazdája a hosszabb távolléte miatt. Később, a fotózásra érkezik a két benti kutya Bichon Havanese Bella és Luna. Az udvaron egy elkerített részen pedig ott van az örökbe fogadható Pixi, akit öt évig láncon tartottak – Kitti most próbálja szocializálni.