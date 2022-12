Már a közösségi médiában is jelent meg róla fotó, de mi is találtunk e-rollert Gencsapátiban. A Hunyadi utcában napok óta áll egy jármű, sorsára várva. Ismert, a szombathelyi önkormányzat 2023. június 30-áig meghosszabbítja az e-rollerek kölcsönzésére vonatkozó együttműködési megállapodást a Lime Technology Kft.-vel. Minek köszönhető, hogy a szombathelyi járművek a szomszédos településen tűnnek fel? – ezt is megkérdeztük a szolgáltató cég képviselőjétől, akit telefonon értünk el. - Néhány roller esetében nehéz beazonosítanunk, hogy az éppen hol található, de ha érkezik bejelentés, hogy olyan helyen látnak járművet, ahol annak nem kellene lennie – így például Gencsapátiban – akkor azt egy alvállalkozó begyűjti – tájékoztatott Irmai Krisztián, a Lime magyarországi vezető-helyettese. Hozzátette: - Azért, hogy ezt a jövőben megelőzzük, most egy olyan „zónát rakunk fel” a járművekre, ami nem engedi meg, hogy az általunk kijelölt zónán kívülre vigye az utas az eszközt. Jelenleg nem olyan van fent – tette hozzá Irmai Krisztián, aki azt is mondta, hogy ez a szoftveres frissítés akár már szerdán megtörténhet.

A mostani beállítások ugyanis lehetővé teszik, hogy Szombathelyen kívül is lehessen használni az e-rollert, és az automatikusan nem áll meg. A felhasználó csak a parkolásnál kap jelzést, hogy itt nem lehet letenni a járművet, vigye vissza olyan helyre, ahol az megengedett. Ám mintegy másfél órás helyben állás után az e-roller automatikusan lezár, energiatakarékos üzemmódba kapcsol, így fordulhat elő, hogy ott hagyják a használók a járműveket, ahol nem kellene – tudtuk meg. Irmai Krisztián kitért arra is: az alvállalkozó napi kétszer gyűjti be az e-rollereket, ezzel egy időben az akkumulátorokat is cseréli. A Lime magyarországi vezetőhelyettese érdeklődésünkre azt is elmondta: a szombathelyi üzemelés kezdete óta mindössze egy rollerről tudnak, ami látszólag teljesen tönkrement a nem rendeltetésszerű használat során, de még azt is helyre tudták állítani budapesti szervizükben.