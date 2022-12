Az adományt Bebes István polgármester és H. Vörös Márta, a kulturális központ vezetője adta át a Reménysugár Alapítvány elnökének. – Örömömre szolgál, hogy ennyire összetartó közösségeink vannak, és bízom benne, hogy a jövő évben már egy nagyobb volumenű adventi programot valósíthatunk meg, de természetesen akkor is számítunk majd a civil szervezeteinkre – hangsúlyozta Bebes István, Körmend polgármestere, majd H. Vörös Márta azzal folytatta, nem gondolta volna, hogy ennyire sikeres lesz ez a kezdeményezés – köszönet illet minden magánszemélyt, hogy miután elvett valamit a jelképes ünnepi asztalunkról, helyette valami mást le is tett oda – mondta a kulturális központ vezetője. A Reménysugár Közhasznú Alapítvány nevében, annak elnöke, Belencsák István pedig azt hangsúlyozta: jó helyre fog kerülni az összegyűlt adomány. Abból olyan, ma már luxusnak számító termékeket vásárolnak, mint a friss hús vagy a finom pékáru. Így tényleg a megszokottnál ünnepibbé, gazdagabbá tehetik a karácsonyt a nehezebb sorban élőknek is.