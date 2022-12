A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola tanulója, Horváth Márton Juhász Gyula Karácsony felé című versét szavalta el, majd az intézmény énekkara következett, amelyben gyerekek és tanárok is együtt énekeltek, sőt csatlakozott a kórushoz Kiss László esperes-plébános, iskolalelkész is. A kórust - amely öt karácsonyi dalt, köztük finn és olasz szerzeményeket is énekelt - Németh Zsuzsanna vezényelte. A zárószám John Lennon és Yoko Ono ismert slágere, a Happy Christmas volt magyar fordításban.

Sabáli Anna fuvolaszámai után a házigazda Városi Vegyeskar tagjai léptek közönség elé. Műsorukat nemzetközi énekekből állították össze, a kórust Sabáli Lászlóné vezette, zongorán kísért az est folyamán Sabáli László. Szólót énekeltek Nagy Georgina, Porpácziné Tóth Cecília, Pestiné Bánhidi Szilvia és Németh Zsuzsanna. A hangverseny a kórusok és a közönség által közösen énekelt legszebb karácsonyi dallal, a Csendes éjjel zárult.