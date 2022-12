Korábban beszámoltunk róla, mindössze néhány hónap alatt minden előírásnak megfelelő óvodát alakított ki a sajátos nevelési igényű gyermekek számára a Sárvári Tankerületi Központ Celldömölkön. A közelmúltban Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is az intézménybe látogatott. Lapunknak elmondta: ez tényleg egy sikertörténet, amelynek érdekében sokan, köztük jómaga is eljárt. A gyakorlati tapasztalatokról is beszélgetett az itt dolgozókkal, akiktől azt is megtudta, örömmel fogadnának a gyermekek egészsége érdekeben egy legtisztitó berendezést. Ezt a karácsonyra készülve el is juttatta az intézménynek.

– Köszönjük a képviselő úr látogatását, bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk rá – mondta Rozmán László tankerületi igazgató. Jován Melinda elárulta: a csoportszobában már be is üzemelték a készüléket, jól működik és nagyon örülnek neki. A téli időszakban különösen fontos és hasznos.