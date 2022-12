A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottjuk munkaviszonyát. A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának napját is, írja az adóhatóság.

A közzétett adózók adatait két év elteltével törlik. A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listáján Vas megyeieket is találtunk: 41 szombathelyi székhelyűt, nyolc répcelaki, három büki, két vépi, öt kőszegi, egy őriszentpéteri, két szentgotthárdi, négy körmendi, 11 sárvári, három celldömölki és egy vasvári cég/ magánszemély is szerepel a táblázatban.

Az adatok alapján többségük az építőipar, a kereskedelem és a vendéglátás területén tevékenykedik. Az adóhatóság a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók adatait is közzéteszi.