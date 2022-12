– Érzelmekkel teli volt a kedd. Én is jártam a Micimackó Óvodába, amit Robi bácsi alapított, és később az iskolába is. Szívből szerettük őt. Nagyon fontos dolgot teremtett nekünk, azt, hogy mi is járhattunk óvodába, iskolába, és a megfelelő fejlesztésben lehetett részünk. Megtisztelő, hogy ebben a díjban részesülhettem, és nagy meglepetés egyben. Köszönöm a sok támogatást, segítséget, amit kaptam, a FÉHE a második otthonom – hallottuk Biankától. Azt mondja, számára ugyanolyan jó érzés, hogy ő is adhat szeretetet és támogatást, hiszen önérvényesítőként ez az egyik legfontosabb feladata. Sok mindent megéltek együtt, összeszokott közösség az övék, szinte egy nagy családként működnek. A kedd a karácsonyról is szólt – Biusnak ez a legkedvesebb ünnepe, minden évben nagyon várja.

– A FÉHÉ-be is megérkezett a Jézuska, gyönyörű ajándékcsomagot kaptunk. Előtte kézműves foglalkozásokkal, közös énekléssel, műsorral hangolódtunk. A saját családomban pedig már szeptemberben elkezdtem a készülődést. Egész évben odafigyelek, kinek mi lehet a szíve vágya. Időbe telik, mire kigondolom, hogy a tízből melyik családtagomnak mit vegyek. A két kutya, Pajti és Léna sem marad ki a sorból. Általában végzek az ajándékok beszerzésével, amikor a többiek megkezdik – nevet.

Lélekben is sokat jelent Biankának az advent, a karácsony. – A szeretet, a feltöltődés, a készülődés, a pihenés, az átszellemülés ideje ez. Karácsonyra megnyugszunk – mondja. Szenteste a család egy része náluk gyűlik össze. Halászlé, tatárbifsztek, töltött káposzta lesz a menü és bensőséges a hangulat. 26-án aztán mindenki összejön – az ünnep lezárásaként együtt töltik a napot, ajándékoznak, nevetnek, beszélgetnek. – Sokat jelent, hogy van családom, akikkel ezt megtehetem.

Bius könyveket kért karácsonyra: Ferenc József feleségéhez, Sisihez írt levelezését és hasznos dolgokat, pizsamát, esetleg ruhát. Nem vágyik drága holmikra, ékszerre, parfümre, inkább csak fehér karácsonyra. – Havat kérnék. Arra vágyom, hogy leessen a hó, és mint gyerekkoromban, mehessünk szánkózni.

Az idei évről úgy összegez: – A 2022-es év úgy sikerült, ahogy elterveztem. Amit szerettem volna, megvalósítottam. Szép és testhezálló feladatot kaptam: az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségénél önérvényesítő lettem. Vártam, hogy készülhessek a klubfoglalkozásainkra, és örültem, hogy a többiek is élvezték ezeket az alkalmakat. Speciális filmes csoportba járok, jövőre van néhány körvonalazódó filmötletem. Mindenképpen szeretnék forgatni. Nem tudom még, mit tartogat a jövő év, de remélem, az is ugyanolyan sikeres lesz.