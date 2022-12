Miközben gyakran érezzük azt, hogy felbomlik az évszakok megszokott rendje, és a régi, nagy, „igazi” telekre nosztalgiával gondolunk vissza – akinek van még hasonló élménye –, nem mes - sze tőlünk hamarosan a téli sportok szerelmesei vehetik birtokba a havas lejtőket. Gaál Adrienn a téli szezonban hétvégente egy szombathelyi síiskolánál dolgozik snowboard-oktatóként, egyébként egy teljesen másik területen, az építőiparban tevékenykedik. Mint mondja, a szezon előtt egy-két hónappal már elkezdi a felkészülést a téli időszakra.

– Idén már októberben elkezdtem edzeni, néhány nappal, héttel a szezonkezdés előtt pedig már terepre is kijárunk a többi oktatóval – tudtuk meg tőle. Most már egy ideje Stuhleckbe jár rendszeresen síelni, snowboardozni, hogy „vis - szarázódjon a gyakorlatba”, ugyanis hétvégén megkezdődik a síszezon. Ahol ő dolgozik, rengeteg magyar van, hiszen Stuhleck viszonylag közel fekszik a magyar–osztrák határhoz, autóval alig kétórás úttal elérhető a megyeszékhelyről. Mint Gaál Adrienn elmondta, tanítványai főként magyarok, de gyakran keresik angolul tudó vendégek is – ők leginkább Ausztriába, rokonlátogatóba érkező külföldiek. Ahogyan a nemzetek, úgy a korosztályok összetétele is megoszlik: oktat felnőtteket is, de az is gyakran előfordult, hogy a terepen már rutinosan mozgó szülők a szakértelmére bízták gyerekeiket.

Bár a turizmus ágazata Európa-szerte nehéz helyzetben van az egyre dráguló árak miatt, Adrienn úgy érzi, Ausztriában ez nem lesz befolyással az előttünk álló síszezonra.

– Ősz óta kapjuk rendszeresen a foglalásokat, szerencsére már februárra is kötöttek le nálunk órákat – mondta. Mindemellett arra is kitért, hogy az elmúlt évek legnagyobb visszaesését két évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány idején tapasztalták meg, hiszen akkor csak az ausztriai lakóhellyel rendelkezők utazhattak el síelni a hegyekbe. Ő mint oktató – mivel akkor is hivatalosan bejelentett munkahellyel rendelkezett – a külföldi turistákkal ellentétben ugyancsak kiutazhatott a síterepre. Azokban az időkben, ahogyan ma is, a sárvári oktató nyolc másik, környékbeli társával naponta ingázik lakó- és munkahelye között – egészen a szezon végéig. Addig megközelítőleg hatvan-hetven emberrel fog foglalkozni hétvégente.