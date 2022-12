A főpásztor szentbeszédében feltette a kérdést: mit tanít nekünk a Biblia az örömről? Meg is válaszolta: egyrészt azt, hogy az öröm ajándék, másodsorban, hogy megsebzett világunkban is lehetséges befogadnunk a föntről jövő örömet. Németh Tamás plébános elmondta: a templom belső terének felújítása a megkezdett külső felújítás járulékos feladata lett. Új festést kaptak a padok, a megbontott belső falburkolatokat javították, visszaállították régi állapotába a két hátsó szoborfülke-kápolnát, a Szent József-fülke hátsó apszisában egy feszületet helyeztek el. A felújításokat egyházmegyei támogatásból finanszírozták, a munkák zöme egyedi felajánlás volt. Az orgona is megújult: elektromos vezérlésű, bővített hangszer kíséri az Isten dicsőítésére felhangzó énekeket.